PMDG 737 выпущен для MSFS 9 мая.

Наконец, теперь мы знаем, что файл день выпуска Для PMDG 737 для MSFS будет Понедельник, 9 мая 2022 г..

Дата релиза была раскрыта в коротком видео, размещенном на YouTube-канале PMDG.

Дата релиза была назначена командой в начале недели после продолжительного совещания. На этой встрече команда перечеркнула последнюю перегородку, чтобы дать возможность команде чувствовать себя уверенно при выпуске 737 MSFS для широкой публики.

К сожалению, информация о ценах пока не разглашается. Это противоречит тому, что было сказано в ноябре прошлого года. Роберт, когда я говорю пользователю форума Ала Р, что ты будешь делать ПМДГ «Мы объявляем информацию о ценах, когда мы также объявляем день выпуска». Тем не менее стоит отметить, что кредит магазина в размере 99,99 долларов США, который купил NGXu, теперь был добавлен до выпуска.

Несмотря на отсутствие информации о ценах, близкая подтвержденная дата выпуска, безусловно, должна поднять настроение тем, кто ждал PMDG 737 для Microsoft Flight Simulator.

Напоминаем тем, кто может быть не в курсе, PMDG 737 для Microsoft Flight Simulator впервые увидит выпуск модели 737-700. Эта модель будет включать грузовые варианты, варианты BBJ и пассажирскую версию. Примерно через 6 недель будет запущен 737-600, а примерно через 6 недель — 737-800. 737-900 станет последней версией серии NG, которая будет выпущена до того, как основное внимание будет уделено 777 и 747 для MSFS. Версии MAX 737 также запланированы на будущее.

Мы будем внимательно следить за всем, чтобы вы были в курсе, когда самолет Boeing наконец будет выпущен после более чем 30 месяцев разработки.

Если вы хотите узнать больше о PMDG 737 для MSFS до его выпуска, ознакомьтесь с Последняя прямая трансляция или Последние превью. Мы также составили список всех Ливер подтвердил, что взлетит с самолета 9 мая.