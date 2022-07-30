картина : Аналог / Kotaku / Se_vector ( биржевая борьба )

аналоговая компания карман Га Я всегда поворачивал головы: первый за то, что Самая достоверная замена Game Boy из когда-либо анонсированныхзатем к Это занимает необычно много времени чтобы наконец выйти. Но выйти из него, и это было очень хорошо. Для некоторых его самым большим недостатком было то, что для игр требовались устаревшие и все более дорогие физические картриджи, такие как (По большей частиОн не может просто загрузить правильные файлы ROM. Pocket действительно нуждался в чем-то, что дети назвали бы «побегом из тюрьмы», по крайней мере, если он собирался воплотить в жизнь фантазию о том, чтобы стать совершенным Game Boy. Сегодня этот джейлбрейк просто проскользнул в боковую дверь.

Простая настройка места: когда Pocket наконец вышел в декабре прошлого года, в нем была только самая простая ОС, и в ней отсутствовали многие давно обещанные функции системы, такие как сохранение состояний, которые поддерживали развитие игры. (Аналог также не выпустил изначально анонсированные адаптеры для багги Atari Lynx, Neo Geo Pocket или TurboGrafx-16.) За некоторое время до того, как устройство было фактически закончено в их руках.

То же самое относится и к потенциальным разработчикам, стремящимся заставить новую машину делать новые интересные вещи. В кармане два Программируемые пользователем вентильные матрицы (FPGA)который программисты могут перенастроить, чтобы приблизить аппаратное обеспечение другого устройства. Отлично подходит для эмуляции классических игровых систем., и разработчики-любители, безусловно, могли бы воспользоваться этим, возможно, разработав новые ядра FPGA — то есть программное обеспечение, которое сообщает FPGA, как настроить себя — для эмуляции большего количества консолей. Но эта функция также задерживается.

Перенесемся в сегодняшний день. 8:01 по тихоокеанскому времени Analogue наконец-то выпустила новую версию Для аналоговой операционной системы Pocket. Бета-версия Analogue OS v1.1 добавляет долгожданные функции «Библиотека» и «Воспоминания»; Первый показывает информацию об играх, которые вы перечисляете, а второй — в основном состояния сохранения. Версия 1.1 также окончательно открыла систему для разработчиков, Под псевдонимом «openFPGA». В качестве примера того, чего могут достичь любители с недавно разблокированными аналоговыми ПЛИС. Выпущено ядро ​​openFPGA смоделированный космическая война!И Одна из первых видеоигр. зарплата.

И это было. Хорошее и необходимое обновление, но это был не джейлбрейк, на который многие надеялись. До встречи еще через полгода! (Вообще-то аналог и есть аналог, наверное восьмёрка.)

Но потом.

Примерно через три часа, в 11:23, была создана и загружена учетная запись на Github под названием Spiritualized1997, созданная менее 24 часов назад. Репозиторий под названием openFPGA-GBA; Через минуту он был загружен Другой называется openFPGA-GB-GBC.. Каждый репозиторий содержал один загружаемый файл. «Чтобы запустить Game Boy Advance на Pocket, следуйте этим инструкциям», — говорится в инструкциях, сопровождающих репозиторий GBA, объясняющих пять шагов для установки ядра 1.0.0 Spiritualized1997 GBA на Pocket и запуска файлов ROM. Второй репозиторий содержал аналогичные инструкции, но для ядер, работающих с прошивками Game Boy и Game Boy Color.

Подводя итог: сегодня у Analogue Pocket появилась возможность запускать сторонние ядра FPGA. Спустя три часа и 22 минуты два самых популярных поддерживаемых Pocket PC таинственным образом получили новые ядра FPGA сторонних производителей, которые могли делать то, чего все хотели от Pocket с момента его появления: загружать игры из ROM-файлов, хранящихся на карте microSD. Это… Это, наконец, побег из тюрьмы?

Да да это. Вернее, наконец-то джейлбрейк я началпотому что текущее ядро ​​​​Nintendo v1.0.0 — это только первая волна того, что, очевидно, будет более продолжительным и устойчивым запуском.

Так что же здесь происходит? Кто такой Spiritualized1997, и как они разработали и выпустили карманные аналоговые ядра GBA и GB/GBC всего за три часа или около того после выхода бета-версии Analogue OS v1.1, которая сделала возможным запуск таких вещей? Почему аккаунт такой новый?

Теория большинства наблюдателей — чтобы было ясно, Котаку Не могу подтвердить — это Рохани 1997 г. Кевин «Кефтрис» Хортон, легенда в области моделирования и эксперт по эмуляции FPGA, стоящий за всеми нашими аналоговыми игровыми машинами на базе FPGA. Он работал над аналоговый НТ мини (которые играли в 8-битные игры для NES), Супер НТ (Игры для SNES) и Мега Санг (игры Sega Genesis) и конечно карман.

Кевтрис регистрируется в популярном сегодня Discord Classic Gaming после примерно 40 минут загрузки двух неожиданных ядер FPGA. Скриншот : Котаку

У Хортона есть история (теперь вы думаете о книге доктора Сьюза) выпуска неофициальной прошивки для «джейлбрейка» для консолей Analogue, которую он помогал разрабатывать, начиная с 2017 года, когда он загрузил первую прошивку для джейлбрейка для NT mini. Core Store официально открыт! Написано на форуме AtariAgeимея в виду возможность запускать мини-игры для NT на различных системах, до тех пор играя только в 8-битные игры Nintendo, загруженные с физических картриджей.

И на случай, если это оставит какие-либо сомнения, он добавил: «Да, это означает, что теперь он работает с ПЗУ!»

И поэтому он исчез со всех аналоговых консолей с тех пор. Хортон стал более скрытным после мини-джейлбрейка NT и вместо этого выпустил свою собственную прошивку для джейлбрейка через посредников, таких как Сцена эмуляции двигателя шейкера Smokemonster. Но люди на сцене, подмигивая и кивая, понимают, откуда берутся эти популярные программы для повышения производительности оборудования. (Предыдущие аналоговые консоли были закрытыми ригами, так что это последний мог сделал их?)

Вот почему многие считают само собой разумеющимся, что отличное аппаратное обеспечение Analogue Pocket позволит им играть в игры из ROM-файлов. Прошло восемь долгих месяцев, но сегодня сюрприз: ядра Spiritualized1997 FPGA — это почти то, что хотели владельцы Pocket, только в несколько иной форме, чем обычно — отдельные ядра FPGA, которые можно загрузить с помощью новой функции Pocket OpenFPGA. Это сделало «взлом» более точным, чем обычно. Это не замена прошивки, просто альтернативные ядра, которые вы запускаете с карты microSD. Однако конечный результат точно такой же.

Но опять же, это только начало более длительного процесса джейлбрейка, который начнется в ближайшие месяцы. В конце концов, Game Boy, Game Boy Color и Game Boy Advance — это всего лишь три мобильных устройства, в которые люди хотят играть на Pocket, не говоря уже о людях, которые требуют, чтобы они поддерживали телевизионные консоли, такие как Genesis и SNES. В ядрах Spiritualized1997 FPGA, оба из которых доступны только в версии 1.0.0, отсутствуют некоторые функции официальных встроенных ядер Pocket, в первую очередь экранные фильтры. Эти улучшения и многое другое впереди. Отсутствующие фильтры видимо только потому что API openFPGA все еще незрелый.

1997, который только вчера присоединился к Github, очень полезный человек. Скриншот : Котаку

1997 год, каким бы он ни был, также активен на Reddit. Один пользователь посетовал на отсутствие ядра Sega Game Gear, которое 1997 ответил: «Скоро». Этот человек, который тоже кажется сверхъестественно полезным Архивная версия размером 80 МБ, содержащая 6959 изображений титульного экрана. Из игр Game Boy, Game Boy Advance и Game Gear, разве вы не знаете, что это именно тот особый формат файла, который вы ожидаете от новой функции Pocket «Библиотека». Теперь вы знаете, как сделать свою библиотеку красивой.

«Это здорово! Наконец-то Pocket пробуждается от глубокого сна», — сказал один из пользователей Reddit в ответ на новость о двух новых ядрах FPGA. [in] месяцы!»

«Сегодня американские горки». Другой сказал. «Большое спасибо!»

Так что, пока небо не разошлось и не горела неоновая вывеска «Взлом здесь!» Не заблуждайтесь, 29 июля 2022 года Analog Pocket наконец-то получит ключевые функции, о которых его владельцы мечтали с декабря. Но этот побег из тюрьмы еще не закончился; Это происходит медленно и стабильно, и теперь, когда насос готов, со временем появится больше ядер, совместимых с ПЗУ. Похоже, Game Gear First.

Котаку Я связался с Analog для комментариев.

В завершение сегодняшнего анонса выпуска Analogue OS v1.1, Компания написала в ТвиттереAnalogue не поддерживает и не одобряет несанкционированное использование или распространение материалов, защищенных авторским правом или другими правами на интеллектуальную собственность.