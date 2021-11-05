Pokémon Brilliant Diamond и Shining Pearl Получите пятиминутный превью

Это довольно захватывающий месяц для Nintendo Switch, и на подходе множество мега-релизов. Мы только что поделились нашим обзором Шин Мегами Тенсей V (Кстати отлично), но если вы ищете больше ролевых игр в конце этого месяца, возможно, вам стоит обратить на это внимание. Покемон блестящий алмаз и сияющая жемчужина.

Эти новые выпуски, основанные на классических играх Nintendo DS 2006/07 года, возвращаются 19 ноября, а до большого выпуска Nintendo и The Pokémon Company были Качаем шум новых прицепов. В последней загрузке на Канал Nintendo Это 5-минутный расширенный обзор ожидаемого выпуска.

Единственная загвоздка в том, что это на японском языке. Nintendo, скорее всего, переведет это видео вовремя, но если вы хотите увидеть больше воспроизведенных материалов, это стоит проверить сейчас. Показывает игровую среду, сражения, новые функции и многое другое.

участие в Nintendo Live трудоустройство

Кроме того, Nintendo выпустила два 30-секундных японских рекламных ролика, в которых все демонстрируется:

участие в Nintendo Live трудоустройство

участие в Nintendo Live трудоустройство

Вы взволнованы возвращением Pokémon Diamond and Pearl? Вы играли в оригиналы при создании DS, или вы впервые тестируете эти игры? Оставьте комментарий ниже.