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Pokémon Diamond и Pearl Remakes заняли 3-е место в рейтинге NPD за ноябрь

14 декабря, 2021
Artem Sokolov
Фото: Nintendo / The Pokemon Company

Несмотря на то, что растущее значение продаж в интернет-магазинах может лишить привлекательности физические графики розничной торговли, ежемесячный интерес к цифрам NPD, которые показывают результаты магазинов в США, по-прежнему вызывают интерес. Это особенно актуально в ноябре, когда Nintendo решила показать Лидирующие на рынке продажи оборудования Чтобы подчеркнуть его успех в эту неделю Дня благодарения / Черной пятницы.

Что касается программного обеспечения, у Switch есть и другие истории успеха. Прежде всего, замечательный доступ Покемон блестящий алмаз и сияющая жемчужина Дуэт увидел, что релизы заняли 3-е место в ноябре, уступив Call of Duty: Авангард И Поле битвы 2042. Как показал Мэт Пискателла из NPD Group, версии покемонов на сегодняшний день прыгнули прямо в десятку лучших, заняв восьмое место.

так или иначе Шин Мегами Тенсей V Он дебютировал только под номером 16, и его результаты установили новый максимум для серии (с точки зрения продаж в долларах).

Как отмечалось выше, ни одно из этих действий не включает загрузку продаж в интернет-магазине на рынке США, но дает представление о том, что потребители покупали в магазинах или в виде физических копий в Интернете. В целом, с точки зрения переключения были некоторые положительные результаты.

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