Pokémon Diamond и Pearl Remakes заняли 3-е место в рейтинге NPD за ноябрь

Несмотря на то, что растущее значение продаж в интернет-магазинах может лишить привлекательности физические графики розничной торговли, ежемесячный интерес к цифрам NPD, которые показывают результаты магазинов в США, по-прежнему вызывают интерес. Это особенно актуально в ноябре, когда Nintendo решила показать Лидирующие на рынке продажи оборудования Чтобы подчеркнуть его успех в эту неделю Дня благодарения / Черной пятницы.

Что касается программного обеспечения, у Switch есть и другие истории успеха. Прежде всего, замечательный доступ Покемон блестящий алмаз и сияющая жемчужина Дуэт увидел, что релизы заняли 3-е место в ноябре, уступив Call of Duty: Авангард И Поле битвы 2042. Как показал Мэт Пискателла из NPD Group, версии покемонов на сегодняшний день прыгнули прямо в десятку лучших, заняв восьмое место.

US NPD SW — 10 ведущих продавцов с 2021 года pic.twitter.com/mfPKT1GeZK— Мэтт Пискателла (@Matt Piscatella) 13 декабря 2021 г.

так или иначе Шин Мегами Тенсей V Он дебютировал только под номером 16, и его результаты установили новый максимум для серии (с точки зрения продаж в долларах).

US NPD SW — Shin Megani Tensei V имел самые высокие ежемесячные продажи в долларах среди всех титулов Shin Megami Tensei в истории. Shin Megami Tensei V заняла 16-е место среди самых продаваемых игр в ноябре 2021 года, а также 6-е место на платформах Nintendo.— Мэтт Пискателла (@Matt Piscatella) 13 декабря 2021 г.

Как отмечалось выше, ни одно из этих действий не включает загрузку продаж в интернет-магазине на рынке США, но дает представление о том, что потребители покупали в магазинах или в виде физических копий в Интернете. В целом, с точки зрения переключения были некоторые положительные результаты.