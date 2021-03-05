Pokémon Go организует мероприятие по макияжу, чтобы позволить игрокам без билетов, позволить игрокам без билетов

рисунок : Niantic

Теперь это официально торговая марка разработчика Niantic. Прошлый месяц Покемон идут Игрокам случайно разрешен бесплатный вход на мероприятие Kanto Tour. Чтобы компенсировать это, Анонсирован Niantic Для тех, кто заплатил, будет организована особая награда. День начался, и угадайте, что: они впустили людей, которые не заплатили.

Во время февральского праздника Покемон25-летие, Покемон идут Это ознаменовалось очень дорогим закрытым мероприятием. M Они прославляют изначальный дом монстров, регион Канто, они Обвиняемый 12 долларов за игру. Поэтому, когда люди обнаружили, что могут присоединиться, не покупая билет, другие возмутились.

Ниантик быстро отреагировал, извинившись, и объявил, что создаст дополнительную серию специальных квестов для своей композиции. Это началось вчера в Австралии и Новой Зеландии, и только с помощью технологии написания сценариев –Нравиться Eurogamer Отчеты-она была Доступен кратко Для людей, которые не заплатили.

Вы должны подумать, что человек, отвечающий за проведение мероприятия, сидел за компьютером с 80 разными липкими заметками, висящими по всему экрану, и на столе говорилось: «Не открывайте его для всех», в то время как появилось несколько коллег и боссов. направляясь к двери, говоря: «Помни, не делай этого». Откройте для всех! Затем, когда дошло до этого момента, они были разорваны на части.

Это не совсем что-то беспрецедентное. Буквально в прошлом году Niantic провела аналогичную серию комиксов экшн-событий после GO Fest в том же году. Когда возникают технические проблемы Означает, что порождающие вращающиеся блоки Покемонов не работали должным образом. Чтобы извиниться, у них был грим, во время которого … технические проблемы привели к тому, что многие игроки не смогли принять участие должным образом. Невероятно, но они Провела мейкап-мероприятие Однако это мероприятие по макияжу доступно только игрокам из Азиатско-Тихоокеанского региона.

G / O Media может взимать комиссию

Еще неизвестно, будет ли сегодняшняя катастрофа означать то же самое – проблема была исправлена ​​до того, как время запуска события распространилось за пределы Австралии. Пока что Niantic – обычно очень быстро признает ошибки ТвиттерОна не осознавала проблему, хотя она только прижилась. Извинения Чтобы прервать вчерашний обзор игровых новостей.