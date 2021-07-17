Pokémon Go Fest 2021 – полный календарь событий

Покемон идут В этом году Fest 2021 наполнен новым контентом, и следить за крупнейшим событием игры может быть довольно сложно, если вы не готовы ко всем движущимся частям.

Помимо добавления нового контента и наград, Niantic также обновила старые функции и их валюту в Go Fest 2021, такие как ротация среды обитания, Global Challenge Arena и многое другое.

Как и другие Идти Фестивали Идти Фестиваль 2021 года будет разделен на отдельные части. Первый день будет посвящен ловле покемонов и завершению целого ряда эксклюзивных специальных исследований, посвященных легендарным покемонам и музыке, а второй день будет посвящен рейдам и демонстрации всех легендарных покемонов, которые когда-либо были доступны. Покемон идут.

для игроков, Идти Фестиваль проходит в оба дня с 10:00 до 18:00 по местному времени. Весь эксклюзивный для события контент на каждый день будет доступен в течение этого периода, прежде чем он будет удален, за исключением некоторых общих наград, которые также доступны для игроков без билетов.

Если вы планируете участвовать в Идти Fest 2021, вот полное расписание мероприятия с разбивкой по дням и конкретному типу контента.

Go Fest 2021, день 1

Связанный: Все задачи группы ротации среды обитания, расписание и детали для Покемон идут Фестиваль 2021

Go Fest 2021, день второй

Час ветра в день рейда: 10.00 и 14.00 по местному времени.

Час лавы в день рейда: 11:00 и 15:00 по местному времени.

Raid Day Frost: 12:00 и 16:00 по местному времени.

Грозовой час в день рейда: 13:00 и 17:00 по местному времени.

У игроков также есть шанс разблокировать больше контента, выполнив эти глобальные испытания, что может занять до трех недель. Награды за ультра разблокировку, с 23 июля.