Pokemon Legends: запуск Arceus в Нью-Йорке был необычайно слабым, но это нормально

Времена меняются и в данном случае, похоже, к лучшему.

В отличие от предыдущих запусков собственных свойств Nintendo во флагманском магазине Nintendo NY Store, расположенном в легендарном Рокфеллер-центре в Нью-Йорке, где сотни людей часто выстраивались в очередь на ночь, чтобы первыми купить Switch или культового персонажа. Марио И Зельда В первый день — дебют Game Freak был долгожданным Легенды о покемонах: Арсеус Он был честно цивилизован.

Очевидно, это было задумано, поскольку Nintendo NY изложила основные правила за неделю вперед и позаботилась о том, чтобы очереди были только для обладателей билетов и что они могли выстроиться в очередь только за час до своего входного слота (10:00, вторая волна в 11:00). .

У местных правоохранительных органов, безусловно, есть несколько дополнительных предложений о том, как справиться с большими запусками, поскольку в предыдущих сценариях фанаты часто приносили настоящую мебель (все, от шезлонгов до палаток), чтобы лучше пережить холода, которые сопровождают эти специальные события.

Но также возможно, что широкая доступность игры смягчила удар. Ваш бесстрашный фотограф уже провел в игре 5 часов или около того, играя в нее с полуночи по восточному поясному времени в день запуска, когда Arceus открылся, а еще одна упакованная версия прибыла рано утром того же дня.

Тот факт, что не было предложено сопутствующей консоли Arceus Switch, специальной версии игры, Amiibo или каких-либо разработчиков или голосовых талантов под рукой, означало, что в очереди было не так много, кроме как сказать: «Я был там».

Nintendo NY, как известно, раздает наклейки и небольшие бесплатные подарки, а также у них есть «кемпинг» в стиле Arceus внутри магазина, где фанаты могут фотографировать внутри и вокруг. В остальном это было ручное и организованное дело в целом — на самом деле, гораздо более предпочтительное, чем обычный хаос и FOMO, которые преследовали прошлые события.

Удивительно, но было полное отсутствие каких-либо товаров под брендом Arceus — футболок и чехлов Switch, а также заметно отсутствовали обычные подозреваемые — что необычно, учитывая, что это один из самых ожидаемых первоклассных запусков за некоторое время. в окружении загадок. Тем не менее, казалось, что все ушли из магазина в счастливой тележке, и, честно говоря, в данном случае это идеально подходит.