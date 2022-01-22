Pokemon Legends: раскрыт размер файла Arceus для переключателя предварительной загрузки

Трудно поверить, но до релиза осталось всего несколько дней. Легенды о покемонах: Арсеус — Новый покемон, который, как ожидается, поразит существующих тренеров по формуле, стал очень знакомым за эти годы.

По мере того, как мы приближаемся к выпуску последней версии 28 января, мы каждый день узнаем о ней что-то новое. Новость, которая сейчас распространяется, заключается в том, что предварительная загрузка теперь доступна.

Кроме того, похоже, что у нас есть файл размером . По данным Serebii.net, предварительная загрузка составляет 6 ГБ (Громкость ближе к БДСП). Имейте в виду, что это не влияет на вероятность обновления патча за один день. Датамайны с начала этой недели Обратите внимание и на это И 6 ГБ включены в Nintendo японский сайт, очень.

[Pokémon Legends: Arceus] Игра просочилась в интернет. Размер файла 6 Гб.

Запускает собственный движок Game Freak, вероятно, такой же, как SWSH/LGPE.

— Первая игра Nintendo, использующая NPLN, новую серверную систему, впервые появившуюся в Monster Hunter Rise. (Pia по-прежнему используется для P2P-соединений.) — Овсяный купол (Овсяный купол) 19 января 2022 г.

Если вы загрузите цифровую копию игры из интернет-магазина Switch до марта, вы получите код на 30 Heavy Balls. Подробнее об этом можно прочитать на Наш предыдущий пост.

Будете ли вы предварительно загружать Pokémon Legends: Arceus перед ее запуском? Оставьте комментарий ниже.