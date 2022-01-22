Pokemon Legends: раскрыт размер файла Arceus для переключателя предварительной загрузки

Трудно поверить, но до релиза осталось всего несколько дней. Легенды о покемонах: Арсеус — Новый покемон, который, как ожидается, поразит существующих тренеров по формуле, стал очень знакомым за эти годы.
По мере того, как мы приближаемся к выпуску последней версии 28 января, мы каждый день узнаем о ней что-то новое. Новость, которая сейчас распространяется, заключается в том, что предварительная загрузка теперь доступна.
Кроме того, похоже, что у нас есть файл размером . По данным Serebii.net, предварительная загрузка составляет 6 ГБ (Громкость ближе к БДСП). Имейте в виду, что это не влияет на вероятность обновления патча за один день. Датамайны с начала этой недели Обратите внимание и на это И 6 ГБ включены в Nintendo японский сайт, очень.
Если вы загрузите цифровую копию игры из интернет-магазина Switch до марта, вы получите код на 30 Heavy Balls. Подробнее об этом можно прочитать на Наш предыдущий пост.
Будете ли вы предварительно загружать Pokémon Legends: Arceus перед ее запуском? Оставьте комментарий ниже.
«Профессиональный интернет-практик. Знаток путешествий. Гордый исследователь. Главный зомби-первопроходец».