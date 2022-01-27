Pokémon Legends: Arceus возглавил чарт бестселлеров Amazon, что неудивительно

В преддверии прибытия Легенды о покемонах: Арсеус на Switch завтра игра уже распродана в некоторых частях мира на Amazon.

На веб-страницах Amazon в США и Великобритании физических копий игры временно нет в наличии. Даже продажи цифровых кодов идут неплохо. В настоящее время игра является самой продаваемой игрой для Nintendo Switch на веб-сайте, а также возглавляет чарты в обоих регионах как самая продаваемая видеоигра (на всех платформах).

Справедливости ради следует отметить, что все, что связано с покемонами, продается как горячие пирожки, а начало года было относительно спокойным с точки зрения релизов блокбастеров. Релиз многих других крупных игр запланирован на февраль или позже. Продажи Amazon новой игры Pokémon распространяются и на другие части мира, как подчеркнул пользователь Twitter. @The_Ethereal:

САМЫЕ ПРОДАВАЕМЫЕ ИГРЫ НА AMAZON В МИРЕ: Pokemon Legends Arceus (предварительные заказы) за 3 дня до выхода #PokemonLegendsArceus продается безумно хорошо: США №1 (= самая продаваемая игра в США)

Япония №1

Франция №1

Германия #1

Испания #1

Италия №1

Великобритания №1

Канада №1

Австралия №1#NintendoSwitch pic.twitter.com/10JtQHd1Y5 — 🌟 Эзереал 🌟 (@So_Ethereal) 25 января 2022 г.

По общему признанию, для Pokémon Legends: Arceus может быть немного тяжелой битвой, чтобы соответствовать продажам некоторых других выпусков Pokémon на Switch, поскольку это одна игра, а не две отдельные версии.

В течение последних нескольких недель Legends также подвергалась нападкам. утечки и датамайны. К счастью, это, похоже, не повредило запуску игры, и отзывы были вполне положительными.

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