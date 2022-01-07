Pokémon Legends: Arceus получает новое шестиминутное промо

Стать игрой Switch, ожидаемой в январе 2022 года, легко Легенды покемонов: Арсей — Это совершенно новый взгляд на давнюю серию об укрощении монстров, которая возвращает игроков в прошлое. Он выходит 28 января, и в преддверии этого Nintendo и The Pokémon Company делятся все новыми и новыми кадрами игрового процесса.

Последний ролик, который будет опубликован, — это трейлер к вступлению. Несмотря на то, что он на японском, он по-прежнему дает тренерам хорошее представление о том, как проходит игра — с шестиминутными пейзажами, покемонами, людьми и предлагаемыми настройками. Также много снимков боевых механизмов и способов транспортировки.

Опять же, это японский трейлер, но в ближайшем будущем Nintendo должна поделиться англоязычным видео с тем же материалом. Нажмите ниже, чтобы посмотреть последнее видео:

участие в Nintendo Live работа

Также был произведен обмен новым мастер-искусством. Вот взгляд с Serebii.net:

Изображение Serebii: были выпущены некоторые новые ключевые изображения для Pokémon Legends Arceus https://t.co/gDbXkHSvkT pic.twitter.com/53iFzj1y8h— Serebii.net (@SerbiiNet) 7 января 2022 г.

Легенды покемонов: Арсей Он поступит исключительно на Nintendo Switch 28 января. Вы в восторге от этого? Сообщите нам в комментариях.