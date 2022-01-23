Pokémon Legends: Arceus уже транслируется онлайн, но еще не вышла

Легенды о покемонах: Арсеус Это уже просочилось и задокументировано на этой неделе, и теперь это выглядит полный Этапы игрового процесса транслируются на Twitch и загружаются на YouTube.

Как указывает My Nintendo News, эти каналы, вероятно, будут запускать версии ПЗУ через эмуляцию после того, как некоторые тренеры смогли получить физические копии на раннем этапе и выгрузить файлы игры в Интернете.

«Похоже, что несколько человек, которые получили игру на раннем этапе, загрузили игру на нелегальные сайты ПЗУ, а это означает, что теперь в Pokemon Legends: Arceus можно играть через эмулятор. Некоторые из тех, кто загрузил ПЗУ, транслировали игру в прямом эфире. на Twitch и пока я пишу, есть люди, которые играют в нее онлайн и транслируют полную игру небольшому количеству зрителей».

Мы посмотрели на себя и можем подтвердить, что все это правда. Во время одной из сессий на Twitch у тренера был полный пул покемонов примерно 50-го уровня. Эти люди работают над игрой, и вполне вероятно, что это будет сделано с ними до того, как новая часть будет официально выпущена.

Вот скриншот одного из множества стримов, которые мы нашли на Twitch (мы его заглушили в качестве меры предосторожности). Большинство из этих каналов имеют небольшое количество подписчиков и показывают игру небольшому количеству зрителей:

На YouTube мы также нашли множество воспроизведений — одно видео уже набрало почти 90 000 просмотров, — что приводит зрителей к первому разделу игры. На таких платформах, как Reddit и Twitter, появляется больше информации и скриншотов игры.

К сожалению, это не первое подобное явление — файл То же самое было в ноябре прошлого года мне Покемон Бриллиант и Жемчуг Ремейки.