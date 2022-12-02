Pokemon Scarlett и Violet Patch прибывают, поскольку Nintendo обещает серьезно отнестись к техническим проблемам

Первые после запуска Pokémon Scarlet и Violet прибыли вместе с обещанием Nintendo серьезно отнестись к техническим проблемам игр.

Примечания к патчу были выпущены в сайт Нинтендо В версии 1.1.0 Pokémon Scarlet и Violet говорят, что сломанная музыка во время битв Elite Four и Top Champion теперь исправлена, а также расплывчатое подтверждение того, что «были внесены другие исправления некоторых ошибок». Патч, доступный уже сейчас, также запускает ранговые бои первого сезона.

Nintendo также взяла на себя обязательство улучшить производительность первых игр про покемонов с открытым миром и принесла извинения за различные проблемы, обнаруженные в стартовых версиях.

«Мы понимаем, что у игроков могут возникнуть проблемы, влияющие на игровую производительность», — заявили в Nintendo. «Нашей целью всегда было дать игрокам положительные впечатления от наших игр, и мы приносим извинения за неудобства. Мы серьезно относимся к отзывам игроков и работаем над улучшением игр».

Когда появятся эти обновления, не сообщается, но этот первый патч был выпущен менее чем через две недели после запуска игры и ровно через три недели после того, как она была выпущена как «Падение первого дня» для тех, у кого были ранние копии. Если Nintendo будет придерживаться аналогичной тенденции, то может быть с середины до конца декабря, прежде чем мы увидим еще одно обновление для Pokémon Scarlet и Violet.

Проблемы, обнаруженные до сих пор, включают неработающий опыт PvE в конце игры, сфальсифицированный боевой стадион, сбои дублирования, странный способ бега с удвоенной скоростью и многое другое.

Плохая производительность также была основным фактором в нашем обзоре 6/10, как сказал IGN: «Геймплей Pokemon Scarlett и Violet с открытым миром — отличное направление для будущего франшизы, но этот многообещающий сдвиг был саботирован многими. Пути в котором Скарлет и Вайолет чувствуют себя неполными Чрезвычайно».

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Райан Динсдейл — независимый журналист IGN и редактор новостей Великобритании. Он будет говорить о Ведьмаке весь день.