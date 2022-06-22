Polestar теперь поддерживает Apple CarPlay после беспроводного обновления программного обеспечения

Полестар, один из Первые автопроизводители, внедрившие операционную систему Android Automotive от Google. Что касается его электромобилей, то теперь он делает ставку на всех пользователей iOS. Компания объявила, что электрический седан Polestar 2 теперь поддерживает Apple CarPlay благодаря недавнему беспроводному обновлению программного обеспечения.

Владельцы Polestar 2 и iPhone теперь смогут отображать экран своего телефона на 11-дюймовом сенсорном экране автомобиля. Помимо доступа к некоторым своим приложениям, пользователи CarPlay также смогут использовать Siri для переключения музыки или поиска местоположений на Apple Maps.

Polestar сделала себе имя, создав прямую ссылку на основного конкурента Apple, Google.

Внедрение поддержки CarPlay интересно, потому что Polestar сделала себе имя Создав прямую ссылку на главного конкурента Apple, Google. Помимо укрепления своей репутации благодаря классному минималистичному дизайну и мощным электрическим характеристикам, решение автопроизводителя использовать родную операционную систему Android от Google рассматривалось как потенциальное изменение правил игры в мире автомобильного программного обеспечения.

Самая забавная часть вождения Polestar — это вождение, но это еще не все. Последнее беспроводное обновление для Polestar 2 поставляется с Apple CarPlay, что позволяет владельцам Polestar с iPhone менять музыку, использовать приложения и общаться через Siri или информационно-развлекательную систему. pic.twitter.com/mulkjIUR6D — PolestarCars 22 июня 2022 г.

Автомобильные компании в прошлом создавали информационно-развлекательные системы на базе Android, но в основном им приходилось менять операционную систему с открытым исходным кодом и заранее создавать собственные решения. Большим преимуществом этого встроенного подхода является то, что клиенты получают мгновенный доступ к автоматически одобренным приложениям Android, таким как Google Maps, Play Music или Google Assistant, без необходимости использовать свой смартфон.

Во-вторых, он может получить доступ к функциям автомобиля, а это значит, что он может управлять настройками климата или отправлять вам предупреждения о техническом обслуживании. Эта оригинальная версия Android также может быть обновлена, что означает, что Polestar и Google могут распространять обновления программного обеспечения по беспроводной сети, чтобы улучшить функциональность автомобиля еще долгое время после его продажи.

Но для тех, кто предпочитает жить своей цифровой жизнью исключительно в экосистеме программного обеспечения Apple, Polestar готов предоставить вам услуги. Более того, компания заявила, что будет поддерживать более расширенную версию Apple CarPlay следующего поколения, которая будет отображается на каждом доступном экране.

Большая часть автомобильной промышленности Займите выжидательную тактику К самому привлекательному видению Apple будущего CarPlay. Но не Полстар.