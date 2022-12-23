Porsche однажды сделал пикап с сердцем 911

рисунок : Порше Центрум Гелдерланд

Porsche никогда не уклонялся от производства редких моделей. . Речь идет о моделях которых было выпущено менее 10, Как 964 Турбо Кабриолет и 993 Спидстер. Среди этих редкостей он Особенно Porsche, который на самом деле вовсе не был Porsche: Volkswagen T3 B32. Он не похож на Порше, у него нет значка Порше, но он точно будет похож на Порше.

в 1986 году, Порше Он был в двух командах 959вставать Ралли Париж-Дакар Его возглавляют две команды: партнерство с Рене Метье. Доминик Лемуан в одном, и Джеки Икс С Клод Брассер в другом. И хотя эти 959-е Они созданы для бездорожья и способны справиться с ними. Самое сложное ралли в мире, они все еще были быстры. С 2,8-литровым шестицилиндровым оппозитным двигателем мощностью 400 л. У Порше был третий 959 В наличии, который рассматривался для использования в качестве поддержки, но команда Нужно что-то большее и быстрое.

еще одна вещь Porsche был в пределах легкой досягаемости Фольксваген Т3 транспортная машина . К сожалению, Они были смехотворно медленными Не могу идти в ногу с постом ускоренный характер гонки, Где, как каждая жила, Каждая минута на счету. Поэтому вместо того, чтобы искать другую машину или пытаться довольствоваться тем, что есть, инженеры Porsche решили сделать то, что сделал бы любой редуктор. Модифицируйте грузовики T3, чтобы они работали с их потребностями .

рисунок : Порше Центрум Гелдерланд

в то время как стандартные T3 были доступны с рядом двигателей, от 1,6-литрового четырехцилиндрового I4 до 2,6-литрового I5, все они были вялыми. Поэтому вместо того, чтобы модифицировать существующий двигатель, Porsche взял 288-сильный двигатель от 911 3.2 Carrera и поместил его в моторный отсек. Затем инженеры соединили эту оппозитную шестерку с трансмиссией Porsche, которая направляет мощность на задние колеса. И поскольку это было предназначено для того, чтобы не отставать от раллийных гонок, инженеры тоже дал Уникальная подвеска T3 и большие тормоза. Говорили, что у нее есть файл максимальная скорость только 116 миль в час, Но на самом деле это было около 135 миль в час.

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рисунок : Порше Центрум Гелдерланд

Хотя кто-то, взглянув на VW T3 B32, возможно, не сможет отличить его от обычного T3, Porsche сделал несколько вещей, чтобы выделить его. Были большие 16-дюймовые колеса с шинами Fuchs, дополнительные боковые вентиляционные отверстия для большего охлаждения двигателя, передние и задние юбки и увеличенный выхлоп.

рисунок : Порше Центрум Гелдерланд

Внутри был полностью кожаный салон, значок Porsche на руле и дополнительные датчики под центральной консолью, за переключателем передач.

Хотя неизвестно, имело ли это дело какие-либо производственные намерения, думал только семь Примеры делались на Т3 Б32. Хотя они не продавались публично, некоторые из них попали в частные руки, частным клиентам, имевшим отношения с Porsche. У некоторых из них даже есть VIN-коды Porsche. . Некоторые из них доступны для скидка.

Пример, который вы видите выше, тот же Это выставлено на продажу У дилера Порше: Порше Центрум Гелдерланд. В настоящее время он указан на 364 900 евро, что с текущие курсы обмена долларов США, Это более 375 700 долларов. Он нуждается в небольшой реставрации, так как кое-где есть потертости, но в остальном он выглядит великолепно. ж Хотя годы подарили нам внедорожники и седаны Porsche, можем ли мы Никогда больше не увидишь ничего похожего на Porsche.