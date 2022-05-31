Tech

Pretty Girls Games Collection предлагает четыре «отчаянных головоломки», которые можно будет поменять этим летом

31 мая, 2022
Artem Sokolov

Издательство FunBox Media анонсировало новый физический пакет из четырех «грязных игр-головоломок», включая «эксклюзивный обнаженный» контент и фирменную ручку как часть пакета. Игровой набор Pretty Girls уже доступен для предварительного заказа и поступит в продажу в пятницу, 5 августа.

В комплект входят:

Красивые девушки в панике

Социально консервативные морские существа создали экран, наполненный водой, чтобы скрыть от глаз красивых девушек. Не паникуйте! Используйте свой специальный инструмент, чтобы поднять и удалить части барьера, обнажая девушку, ожидающую вас на другой стороне. Девочки будут постепенно переходить от одного этапа к другому, чтобы вознаградить ваш успех. Только не попадитесь — если морское существо перейдет вам дорогу, ваш гаджет сломается!

Познакомься с 13 красивыми девушками на 50 этапах! С каждым очевидным вызовом в вашу галерею будут добавляться памятные фотографии для случайного просмотра. Сможете ли вы завершить их все?

Функции:
• Разоблачите девушек, прячущихся за занавесками, наполненными водой.
• Удалите 75% или более барьера, чтобы пройти каждый этап.
• Уворачивайтесь от морских существ, пытающихся сломать ваши гаджеты!
• Просмотр разблокированных фотографий в галерее.
• Захватывайте большие территории, чтобы набрать больше очков!
• Включает в себя эксклюзивный контент с изображением обнаженной натуры, недоступный в цифровой версии!

Красивые девушки маджонг пасьянс

В этой озорной версии классического сопоставления плиток, очищая доску, вы будете открывать новые наряды для ваших приятелей Красотки, и все они могут отображаться в галерее разблокируемых предметов. Pretty Girls Mahjong Solitaire — простая, но сложная игра. Подбирайте пары плиток, чтобы они исчезли, но будьте осторожны и будьте на шаг впереди. Планируйте свои действия стратегически, чтобы не зайти в тупик!

Каждый раз, когда вы играете, плитки перемешиваются, чтобы каждый сеанс был интересным и неожиданным. С более чем 50 случайными макетами и узорами всегда есть причина вернуться, чтобы получить больше одинаковых плиток и больше симпатичных девушек!

Функции:
• Совмещайте плитки и бейте время, чтобы выиграть каждый захватывающий раунд!
• Открывайте новые наряды для каждой девушки.
• Откройте для себя 2 скрытых персонажей!
• Просмотр разблокированных фотографий в раздевалке.
• Наслаждайтесь неограниченным количеством повторов с более чем 100 случайными макетами и шаблонами!
• Включает в себя эксклюзивный контент с изображением обнаженной натуры, недоступный в цифровой версии!

READ  Tokyo Game Show 2021: самые большие анонсы на данный момент

Вкусно! Красивые девушки маджонг пасьянс

Что может быть полезнее в пасьянсе, чем милые девушки, которые наряжаются для тебя с каждой победой? В этой обновленной и немного озорной версии классического сопоставления плиток сканирование доски откроет новые наряды для ваших спутниц, и все они могут быть выставлены в привлекательной обстановке примерочной. По мере продвижения познакомьтесь с 7 красивыми девушками и 2 скрытыми гостями!

Вкусно! Pretty Girls Mahjong Solitaire — простая, но сложная игра. Подбирайте пары плиток, чтобы они исчезли, но будьте осторожны и планируйте стратегически, чтобы не зайти в тупик! Плитки перемешиваются каждый раз, когда вы играете, чтобы сделать каждую сессию веселой и непредсказуемой. С более чем 100 случайными дизайнами и узорами всегда есть причина вернуться, чтобы еще раз подобрать плитку и фан-сервис!

Функции:
• Совмещайте плитки и бейте часы, чтобы очистить каждый раунд.
• Открывайте новые наряды по мере прохождения!
• Познакомьтесь с 9 девушками, все написаны на японском языке.
• Покажите персонажей и костюмы в гримерке.
• Наслаждайтесь неограниченной ценностью воспроизведения с более чем 100 узорами плитки!
• Включает в себя эксклюзивный контент с изображением обнаженной натуры, недоступный в цифровой версии!

Пасьянс Клондайк для девочек

Классическая карточная игра в пасьянс, которую знают бесчисленное количество игроков и которая используется, чтобы взволновать их умы и скоротать время, получает привлекательный поворот, поскольку 10 красивых девушек сопровождают вас и бросают вам вызов. Добейтесь успеха в раундах очистки и получите в награду новые наряды для своих очаровательных друзей. После открытия вы также можете просмотреть его в режиме примерочной.

Используя правила пасьянса «Косынка», это игра с точной стратегией и контролем. Перемещайте карты между колонками на игровом поле, меняя цвета и расставляя по номерам. После расстановки карты можно складывать в колоды, постепенно очищая поле, чтобы выиграть игру! Это вечная классика, которая никогда не повторяется дважды, и у вас есть множество причин вернуться, чтобы еще больше развлечься с Pretty Girls!

Функции:
• Играйте в обычные раунды пасьянса против множества соперниц.
• Открывайте новые наряды, проходя по сцене!
• Очистите 7 главных персонажей, чтобы найти 3 особых гостей.
• Наслаждайтесь озвучкой на японском языке, которая делает каждую сессию увлекательной!
• Включает в себя эксклюзивный контент с изображением обнаженной натуры, недоступный в цифровой версии!

READ  Крис объявил The King of Fighters 15 последним участником команды Orochi

Вы можете предварительно заказать коллекцию игр Pretty Girls на веб-сайте FunBox. за 24,99 фунтов стерлингов (в продаже от 29,99 фунтов стерлингов).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.