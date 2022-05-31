Pretty Girls Games Collection предлагает четыре «отчаянных головоломки», которые можно будет поменять этим летом

Издательство FunBox Media анонсировало новый физический пакет из четырех «грязных игр-головоломок», включая «эксклюзивный обнаженный» контент и фирменную ручку как часть пакета. Игровой набор Pretty Girls уже доступен для предварительного заказа и поступит в продажу в пятницу, 5 августа.

В комплект входят:

участие в Нинтендо Лайв на меня

Социально консервативные морские существа создали экран, наполненный водой, чтобы скрыть от глаз красивых девушек. Не паникуйте! Используйте свой специальный инструмент, чтобы поднять и удалить части барьера, обнажая девушку, ожидающую вас на другой стороне. Девочки будут постепенно переходить от одного этапа к другому, чтобы вознаградить ваш успех. Только не попадитесь — если морское существо перейдет вам дорогу, ваш гаджет сломается!

Познакомься с 13 красивыми девушками на 50 этапах! С каждым очевидным вызовом в вашу галерею будут добавляться памятные фотографии для случайного просмотра. Сможете ли вы завершить их все?

Функции:

• Разоблачите девушек, прячущихся за занавесками, наполненными водой.

• Удалите 75% или более барьера, чтобы пройти каждый этап.

• Уворачивайтесь от морских существ, пытающихся сломать ваши гаджеты!

• Просмотр разблокированных фотографий в галерее.

• Захватывайте большие территории, чтобы набрать больше очков!

• Включает в себя эксклюзивный контент с изображением обнаженной натуры, недоступный в цифровой версии!

участие в Нинтендо Лайв на меня

В этой озорной версии классического сопоставления плиток, очищая доску, вы будете открывать новые наряды для ваших приятелей Красотки, и все они могут отображаться в галерее разблокируемых предметов. Pretty Girls Mahjong Solitaire — простая, но сложная игра. Подбирайте пары плиток, чтобы они исчезли, но будьте осторожны и будьте на шаг впереди. Планируйте свои действия стратегически, чтобы не зайти в тупик!

Каждый раз, когда вы играете, плитки перемешиваются, чтобы каждый сеанс был интересным и неожиданным. С более чем 50 случайными макетами и узорами всегда есть причина вернуться, чтобы получить больше одинаковых плиток и больше симпатичных девушек!

Функции:

• Совмещайте плитки и бейте время, чтобы выиграть каждый захватывающий раунд!

• Открывайте новые наряды для каждой девушки.

• Откройте для себя 2 скрытых персонажей!

• Просмотр разблокированных фотографий в раздевалке.

• Наслаждайтесь неограниченным количеством повторов с более чем 100 случайными макетами и шаблонами!

• Включает в себя эксклюзивный контент с изображением обнаженной натуры, недоступный в цифровой версии!

участие в Нинтендо Лайв на меня

Что может быть полезнее в пасьянсе, чем милые девушки, которые наряжаются для тебя с каждой победой? В этой обновленной и немного озорной версии классического сопоставления плиток сканирование доски откроет новые наряды для ваших спутниц, и все они могут быть выставлены в привлекательной обстановке примерочной. По мере продвижения познакомьтесь с 7 красивыми девушками и 2 скрытыми гостями!

Вкусно! Pretty Girls Mahjong Solitaire — простая, но сложная игра. Подбирайте пары плиток, чтобы они исчезли, но будьте осторожны и планируйте стратегически, чтобы не зайти в тупик! Плитки перемешиваются каждый раз, когда вы играете, чтобы сделать каждую сессию веселой и непредсказуемой. С более чем 100 случайными дизайнами и узорами всегда есть причина вернуться, чтобы еще раз подобрать плитку и фан-сервис!

Функции:

• Совмещайте плитки и бейте часы, чтобы очистить каждый раунд.

• Открывайте новые наряды по мере прохождения!

• Познакомьтесь с 9 девушками, все написаны на японском языке.

• Покажите персонажей и костюмы в гримерке.

• Наслаждайтесь неограниченной ценностью воспроизведения с более чем 100 узорами плитки!

• Включает в себя эксклюзивный контент с изображением обнаженной натуры, недоступный в цифровой версии!

участие в Нинтендо Лайв на меня

Классическая карточная игра в пасьянс, которую знают бесчисленное количество игроков и которая используется, чтобы взволновать их умы и скоротать время, получает привлекательный поворот, поскольку 10 красивых девушек сопровождают вас и бросают вам вызов. Добейтесь успеха в раундах очистки и получите в награду новые наряды для своих очаровательных друзей. После открытия вы также можете просмотреть его в режиме примерочной.

Используя правила пасьянса «Косынка», это игра с точной стратегией и контролем. Перемещайте карты между колонками на игровом поле, меняя цвета и расставляя по номерам. После расстановки карты можно складывать в колоды, постепенно очищая поле, чтобы выиграть игру! Это вечная классика, которая никогда не повторяется дважды, и у вас есть множество причин вернуться, чтобы еще больше развлечься с Pretty Girls!

Функции:

• Играйте в обычные раунды пасьянса против множества соперниц.

• Открывайте новые наряды, проходя по сцене!

• Очистите 7 главных персонажей, чтобы найти 3 особых гостей.

• Наслаждайтесь озвучкой на японском языке, которая делает каждую сессию увлекательной!

• Включает в себя эксклюзивный контент с изображением обнаженной натуры, недоступный в цифровой версии!

Вы можете предварительно заказать коллекцию игр Pretty Girls на веб-сайте FunBox. за 24,99 фунтов стерлингов (в продаже от 29,99 фунтов стерлингов).