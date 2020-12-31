Pro Logo Lancia “Corona vs. 2021” – Равенна 24ore.it

Одно стихотворение в неделю

«Корона против 2021 года. Одно стихотворение недели». Так называется инициатива, продвигаемая после года «серьезных и жестоких» в 2020 году эпидемией, пропагандируемой Pro Logo Rossi ABS, которая, в свою очередь, приведет к «не меньшей боли для значительной части ее тяжелой работы» к 2021 году, но вакцина поможет ее искоренить.

Pro Logo de Russey стремится облегчить неизбежное беспокойство, вызванное распространением вируса, посредством своей еженедельной публикации на своих веб-сайтах: в Интернете www.prolocorussi.it, facebook.com/prolocorussi Любовь – это искусство позволять душе просветиться, но при этом размышлять, думать, улыбаться, плакать ». “Мы хотим, чтобы поэзия распространялась больше, чем зараза – Добавляет морфино – стихотворение, которое устраняет боль и печали, разделяет заботы, чтобы они были легче, стихотворение, которое может вселить надежду в душу, как вакцина, мы видим больше сообществ вокруг стиха, который может приблизиться к нам даже на расстоянии ».

В конце года тексты будут собраны в специальном издании, доходы от которого будут направлены на поддержку социальной работы русской общины.

Кто хочет участвовать Для “Coronaversus 2021” одно стихотворение в неделю “вы можете отправить свое стихотворение по электронной почте до 31 мая 2021 года, приложив текстовый файл, содержащий заголовок и текст (максимум 30 строк, что эквивалентно 30 стандартным строкам): [email protected], Для получения дополнительной информации: www.prolocorussi.it.

2021 с января по декабрьСтихотворение, отобранное Специальной комиссией по логотипу Pro, будет публиковаться каждую неделю.