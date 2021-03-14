Progress Freight состыкован с космической станцией, чтобы помочь избавиться от российского подразделения – Spaceflight Now

Корабль снабжения “Прогресс” завершил двухдневный рейс к Международной космической станции рано утром в среду под руководством астронавта Сергея Рыжикова с помощью пульта дистанционного управления внутри станции после того, как система автоматической конвергенции столкнулась с проблемами перед стыковкой.

Сухогруз “Прогресс МС-16” был подключен к стыковочной кабине “Пирс” в 01:26 по восточному стандартному времени (06:26 по Гринвичу в среду) для доставки груза до его разделения с кораблем в конце этого года, чтобы подготовить почву для прибытия нового российского судна. исследовательская лаборатория.

Рыжиков, командир экипажа 64-й экспедиции из семи человек, наблюдает за завершением захода космического корабля, готовый взять на себя ручную систему управления полетом в случае возникновения проблем с автоматической системой схождения с радиолокационным наведением корабля “Прогресс грузовой курс”. Система “Курс” вышла из строя, поскольку корабль снабжения переместился на расстояние менее 70 футов или 20 метров от космической станции, что побудило астронавта-ветерана активировать систему ручного управления полетом TORU внутри комплекса.

Используя средства управления внутри служебного модуля “Звезда”, Рыжиков направил космический корабль “Прогресс МС-16” к стыковке с “Пирсом”, завершив полет грузового корабля к космической станции после запуска поздно в воскресенье (время США) с космодрома Байконур в Казахстане на вершине корабля “Союз”. ракета -2.1а.

Грузовая миссия знаменует собой семьдесят седьмой запуск корабля снабжения “Прогресс” к Международной космической станции с 2000 года. Бывший грузовой корабль “Прогресс МС-15” сошел с космической станции 9 февраля и совершил разрушительное возвращение в атмосферу, избавившись от мусора. и уступая дорогу свежим товарам.

По данным Роскосмоса, “Прогресс МС-16” доставил около 5424 фунтов, или 2460 кг, грузов и припасов на космическую станцию ​​и ее экипаж из семи человек.

Грузовой корабль включает около 3086 фунтов (1400 кг) сухих грузов, упакованных внутри герметичной кабины космического корабля “Прогресс”. Есть также 1322 фунта (600 кг) топлива для подачи в двигательную систему служебного модуля космической станции “Звезда”, а также 926 фунтов (420 кг) пресной воды и 89 фунтов (40,5 кг) сжатых газов для пополнения запасов космической станции. дыхание. Атмосфера.

Роскосмос сообщил, что космический корабль “Прогресс МС-16” также несет оборудование, помогающее астронавтам обнаруживать и устранять утечки на космической станции, а также российские биомедицинские эксперименты и исследовательскую нагрузку для изучения получения пищи и кислорода из водорослей в условиях микрогравитации.

Корабль снабжения останется на космической станции до июля, когда планируется отбытие корабля “Прогресс” с причалом “Пирс” на буксировке. Сам “Прогресс МС-16” вместе с заброшенным блоком “Пирс” вылетит в атмосферу, чтобы сгореть в конце своей миссии.

Аппарат “Пирс” служит стыковочным портом и воздушным шлюзом для космонавтов, выходящих в открытый космос с 2001 года. Аналогичный блок под названием Поиск выполняет аналогичную функцию и останется на космической станции.

Удаление «Пирса», протирка стыковочного порта на служебном модуле «Звезда», центральной оси российской части космической станции, для давно отложенного прибытия лаборатории «Наука» в конце этого года после ее запуска на ракете большой грузоподъемности «Протон». Лаборатория «Наука» станет крупнейшим дополнением к российской части станции с 2000 года, когда была запущена сама «Звезда».

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