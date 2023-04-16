PS Plus Premium незаметно добавит еще один игровой опыт

Невоспетый герой г. PS Плюс Премиум, наверное, понятно, это полноценные игровые впечатления. Конечно, мы все предпочли бы, чтобы полная версия игры была доступна в рамках нашей подписки, но эти содержательные демоверсии могут дать вам хорошее представление о том, чего ожидать от названия, и могут иметь решающее значение для того, чтобы убедить вас расстаться со своим трудом. -заработок наличными. там много Есть много из них, чтобы попробовать, от крупных релизов до менее известных инди-игр. На самом деле, вы можете найти полный список на Все игры PS Plus Гид.

В конце прошлой недели было незаметно добавлено еще одно название: DE-EXIT Eternal Matters. У вас есть всего час, чтобы опробовать ее, так что это более скупая сторона, но игра выглядит великолепно: это красиво анимированный платформер на основе вокселей с впечатляющей анимацией. Он позиционирует себя как кинематографическое приключение с «немного скрытностью», и, учитывая, что это приключение полностью скрыто от радаров, возможно, стоит попробовать его. Он тоже вышел только на прошлой неделе.

Как упоминалось выше, вы можете найти полный список Полный игровой опыт PS Plus Premium в нашем руководстве, поэтому обязательно найдите время, чтобы проверить его. Вы играли в какие-либо из этих расширенных демонстраций? Возьмите нас на тест-драйв в разделе комментариев ниже.