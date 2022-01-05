PS VR2 анонсирована вместе с Horizon: Call of the Mountain

PSVR2 была официально представлена ​​для PS5 вместе с эксклюзивной игрой, действие которой происходит во вселенной Horizon Zero Dawn.

«Новое поколение виртуальной реальности консоли PS5» было показано во время прямой трансляции на выставке CES сегодня. в эскорте Сообщение блогаХидеаки Нишино, старший вице-президент Platform Experience, представил дополнительную информацию о системе, ее консоли и играх.

Нишино описывает PSVR2 как «настоящий опыт нового поколения», включающий OLED-дисплеи 4K HDR с полем обзора 110 градусов, разрешение 2000 x 2040 на глаз и частоту кадров до 120 Гц. Гарнитура также имеет функцию «отслеживания наизнанку», позволяющую отслеживать вас и вашу консоль через встроенные камеры, устраняя необходимость во внешней камере.

Чтобы еще больше увеличить ваше погружение, PSVR2 будет использовать отслеживание взгляда вместе с обратной связью через наушники. Подобно тактильной обратной связи в контроллерах DualSense PS5, двигатель поможет усилить определенные ощущения, например, приближение объектов к вашей голове или толкание ускоряющегося автомобиля. Говоря о консолях, консоли PSVR2 Sense будут заимствовать такие функции, как тактильная обратная связь и адаптивные триггеры, чтобы помочь улучшить взаимодействие игроков с играми.

Что касается игр, Sony начинает хорошо. Объявление было также обнародовано сегодня утром Горизонт: Зов горыРазработан разработчиками Horizon Zero Dawn и Horizon Forbidden West Guerilla Games вместе с недавно приобретенными Firesprite Games. Разработан специально для PSVR2 — хотя Слухи о желании «гибридных» игр Его цель — позволить игрокам «углубиться в мир Horizon». В коротком ролике в конце презентации показано, как Таллнек идет через густой лес, чуть не пропуская NPC и персонажа игрока — не похожего на Элоя — плывущего по реке.

Sony не объявила дату выпуска PSVR2, но сообщение в блоге содержит полный список спецификаций. Однако вчерашние слухи предполагали, что Наушники PSVR2 могут скоро поступить в массовое производство, согласно информации производителя оборудования Goertek.

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