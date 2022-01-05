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PS VR2 анонсирована вместе с Horizon: Call of the Mountain

5 января, 2022
Artem Sokolov

PSVR2 была официально представлена ​​для PS5 вместе с эксклюзивной игрой, действие которой происходит во вселенной Horizon Zero Dawn.

«Новое поколение виртуальной реальности консоли PS5» было показано во время прямой трансляции на выставке CES сегодня. в эскорте Сообщение блогаХидеаки Нишино, старший вице-президент Platform Experience, представил дополнительную информацию о системе, ее консоли и играх.

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