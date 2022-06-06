PS4: размещает обновления Sleirsgoevy для использования прошивки 9.00

Разработчик Селлрсгоув Установите обновление до версии 9.00 Jailbreak, замените Mira Loader на jbc_loader, он более универсален, чем mira Loader, возможно, чище, когда он вам на самом деле не нужен. Мира.

Джейлбрейк кейса PS4 9.00

9.00 Побег из тюрьмы PS4 Это новейший и лучший способ взломать вашу PS4 (разработчикам прошивки придется ждать нового взлома или Попробуйте купить слабую прошивку PS4). Sleirsgoevy предлагает собственное приложение для побега из тюрьмы здесь.

Его последнее обновление заменяет Mira Loader на jbc_loader, неподтвержденный загрузчик прошивки, который, по мнению некоторых, может быть более стабильным или, по крайней мере, более универсальным, чем используемый в настоящее время загрузчик mira. Конечно, для людей, которые уже хотят скачать Mira, загрузчик Mira по-прежнему необходим.

Должен ли я обновить джейлбрейк PS4 этой новой версией?

Новое обновление libjbc сообщило мне, что теоретически оно должно быть более стабильным, чем предыдущие версии, поэтому я, вероятно, подумал, что его достаточно для использования в полезной нагрузке. — ЛМ 🇺🇦 (LightningMods_) 5 июня 2022 г.

Если у вас не было проблем с побегом из тюрьмы PS4 на PS4 9.00, оставьте все как есть. Если вы хотите проверить, что может принести вам это изменение, быстрее ли оно загружается или работает ли оно более стабильно, вы можете попробовать запустить Sleirsgoevy на его хосте по адресу https://sleirsgoevy.github.io/900-хост/

Конечно, выберите любой вариант, кроме «JB + MIRA»: игрок Миры все еще держит Миру (да)

Исходный код может быть Скачано на GitHubДля тех из вас, кто проводит джейлбрейк локально.