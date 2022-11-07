PS5: В скрытое меню в настройках отладки можно попасть с помощью комбинации кнопок (видео)

Зикоксау В отчетах указывается, что консоли PS5 могут получить доступ к дополнительным параметрам отладки одним нажатием кнопки. Ваша PS5 должна быть взломана (и включены настройки отладки), чтобы выполнить этот трюк. Это дополнительное меню может содержать параметры, которые обычно можно найти на консолях TestKit, но на розничных консолях оно выглядит очень пустым.

Что такое скрытое меню для настроек отладки PS5?

Нажатие Start + L3 на PS5 (в любом месте) при включенных настройках отладки вызовет это скрытое меню, которое, к сожалению, на данный момент очень пустое.

Кажется, что люди, которые протестировали его, сообщают, что он очень часто ничего не делает. В частности, нажатие комбинированной кнопки откроет файл Список патчей: Cex То же меню с опцией «Настройки воспроизведения». Нажав на эту опцию, кажется, вы попадете в обычное меню настроек, как показано на видео ниже от @Ifaicompa.

Его можно открыть в любом интерфейсе pic.twitter.com/ztYHej40Db — ナイスなすさん (Ифаикомпа) 6 ноября 2022 г.

(Кстати L3 означает постукивание по аналоговому стику, если вы не знали)

Варианты TestKit для розничной PS5 — текущий статус и ограничения

Следует отметить, что большинство параметров настройки отладки отключены на розничных консолях. Тот факт, что у нас есть возможность показать графический интерфейс (в данном случае меню) для конкретной опции TestKit, не означает, что эта опция будет работать (или что базовое приложение есть) в розничном модуле.

Zecoxao считает, что эта опция может разблокировать дополнительные функции (такие как регистры UART), если PS5 будет взломана дальше, например, если будет разработан взлом гипервизора.

Как получить доступ к скрытому меню патчей на PS5

тебе понадобится PS5 можно взломать запустить это.

Запустите эксплойт ядра PS5 С включенными настройками отладки (по умолчанию включено для всех эксплойтов AFAIK)

В любом месте интерфейса PS5 нажатие START + L3 вызовет меню.

Содержит PS5 Dev.Wiki Дополнительные комбинации кнопок, которые стоит попробовать Если хочешь. (Но не. Войдите в режим IDU.!!!)