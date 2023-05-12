PSA: если вы приобрели цифровую версию The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, получите предварительную загрузку прямо сейчас.

Вы сделали предзаказ Легенда о Зельде: Слезы Королевства На Интернет-магазин Nintendo? удивительный. Подождите, вы также сделали предварительный заказ с купоном на игру Nintendo, чтобы получить его дешевле? Лучше — дополнительные баллы для вас! Но сколько бы вы ни заплатили, если вы выберете цифровую версию ТоткВы должны включить свой коммутатор и получить загрузку, если хотите начать играть, когда игра выйдет в США сегодня вечером в 00:00 по восточному времени 12 мая.

пока слезы Уже можно играть в часовых поясах, живущих в будущем, игроки уже готовятся к, ну,… Вещи — Здесь, в США, мы начинаем в полночь по восточному времени / 21:00 по тихоокеанскому времени (будьте прокляты, туристы-левши и ваше респектабельное время сна сегодня вечером). Тотк Это 16 ГБ загрузки из интернет-магазина, поэтому вы не хотите застревать и тратить драгоценное игровое время, ожидая более часа, чтобы добраться до Hyrule. Кроме того, если вы в последнее время мало использовали коммутатор, у вас может быть устаревшее обновление программного обеспечения для вашей консоли, которое вам также необходимо выполнить.

На запуск и установку обновления игры у меня ушло около часа 20 минут, и я бы очень расстроился, если бы забыл сделать это заранее. Кроме того, не забывайте, что если у вас не OLED-адаптер, вы работаете только с 32 ГБ памяти. Тотк Вы будете потреблять больше половины. Поэтому убедитесь, что у вас есть место или карта microSD под рукой.

Так что делайте предварительную загрузку. Кроме того, это единственный способ играть и выигрывать, «глядя на домашний экран и ожидая, когда игра откроется в полночь».