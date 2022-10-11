PSA: не забудьте обновить контроллеры Switch Joy-Con и Pro

Нинтендо ранее сегодня Вышло новое обновление прошивки для адаптера Кажется, что там может быть Будьте готовы к обновлению консоли в соответствии с количеством пользователей, которые уже загрузили обновление.
Очевидно, что это всего лишь небольшая социальная реклама, чтобы напомнить вам в целом об обновлении контроллеров Joy-Con и Pro, если вы давно этого не делали. говоря это, Овсяный купол Dataminer В нем не упоминается, как обновлялась прошивка Bluetooth в консоли Pro:
Чтобы обновить свои консоли на Switch, выполните следующие действия из страница поддержки нинтендо:
1. Убедитесь, что на вашей консоли установлено последнее системное обновление.
2. В главном меню выберите «Системные настройки», затем перейдите в «Контроллеры и датчики».
3. Выберите Обновить консоли, чтобы начать обновление микропрограммы консоли. Если с консолью сопряжено несколько консолей, прошивка каждой консоли будет обновляться каждый раз.
Последнее обновление прошивки доводит адаптер до версии 15.0.0 — вы можете узнать, что входит в следующий пост:
Нужно ли обновлять какую-либо из ваших консолей после сегодняшнего обновления? Дайте нам знать об этом в комментариях.
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