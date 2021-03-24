PSA: обновите WebView для Android, чтобы исправить неработающие приложения

Большое количество пользователей Android за последние несколько часов столкнулись с постоянным закрытием Gmail и других приложений, причем некоторые пришли к выводу, что удаление WebView для Android остановит сбой.

Обновлено 23 марта: Сразу после 23:00 по тихоокеанскому времени в понедельник Google выпустил постоянное исправление проблемы сбоя приложения. Включает обновление Android System WebView и Chrome до версии 89.0.4389.105:

С тех пор Google подтвердил, что неожиданные сбои приложения были результатом плохого обновления системного компонента WebView, который вчера вечером был удален и заменен новыми выпусками, упомянутыми выше.

Компания также представила исправление для редких случаев на Android 10 или 11, когда «ручное обновление WebView или Chrome может не работать». Выберите «Настройки»> «Приложения и уведомления»> «Магазин Google Play»> «Хранилище и кеш»> «Очистить данные». Затем вы можете продолжить шаги по обновлению, и Google заметит, как это решение удаляет некоторые настройки Play Store, включая родительский контроль и настройки автоматического обновления.

Оригинал 22/3О: Эта проблема начинается с того, что Android выдает подсказки, которые предупреждают о том, как приложения продолжают закрываться. Также затронуты фоновые приложения, которые в данный момент не открыты.

Если эта ошибка затрагивает ваше устройство, все приложения Android, использующие Системный компонент WebView, Который отвечает за отображение и обновление веб-содержимого. Рядом с хромом Каждый несколько недель, Вы будете продолжать рушиться. Это включает в себя Gmail, который многие пользователи в настоящее время считают отключенным, и многие другие сторонние приложения. Google признал проблему с электронной почтой и активно работает над ее устранением. Пользователям рекомендуется посетить веб-интерфейс:

«Нам известно о проблеме с WebView, которая приводит к сбою некоторых приложений на Android. В настоящее время мы работаем над полной проверкой и находимся в процессе исправления». – Представитель Google

Непосредственное решение этой проблемы включает поиск в Play Store для Android System WebView через любой Перейдите по этой ссылке напрямуюИли перейдите на страницу «Мои приложения и игры», проведите пальцем влево до вкладки «Установленные» и прокрутите вниз – это должно быть одно из первых приложений. Затем нажмите «Удалить» и подтвердите появившееся приглашение.

Если по какой-либо причине это не сработает, вы перейдете в «Системные настройки»> «Приложения и уведомления»> «Просмотреть все приложения»> «Просмотр системного веб-сайта Android»> «Щелкните полное трехточечное меню в правом верхнем углу»> «Удалить обновления»> «ОК». Эти инструкции предназначены для Android 11 на телефонах Pixel, но должны быть такими же для других версий ОС и OEM-устройств.

Выполнение этих шагов должно остановить цепочку неисправностей, поддерживаемых Samsung. рекомендация То же самое и сегодня. Это касается не всех пользователей, но широко распространено в Pixel и других устройствах.

Похоже, Google выпустил плохое обновление для Android WebView. Хотя эта конкретная версия содержит ошибки, важно, чтобы в вашем WebView была последняя версия исправлений безопасности, как только проблема будет решена.

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