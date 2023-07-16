PSA о «раннем» запуске первого сезона Diablo 4 на этой неделе

Метель

Хотя на данный момент Blizzard широко анонсировала, что 1-й сезон Diablo 4, Season of the Malignant, начнется 20 июля, есть небольшое предупреждение о том, что люди могут не знать.

Для того, чтобы подготовиться к фактическому сезонному сезону пластырь Вместо этого он выйдет на два дня раньше, во вторник, 18 июля. Хотя сам сезон еще не начался, вы не можете создать сезонного персонажа или начать новую сезонную историю или механику, это «ранний запуск» по крайней мере некоторых важных вещей до самого сезона.

18 июля перед началом сезона будет представлен масштабный акт балансировки, крупнейший с момента запуска игры. Выйдут примечания к патчу, и мы увидим, какие классы, аспекты и уникальные формы будут отшлифованы или усилены, а затем посмотрим, как все это будет ощущаться на практике. Все ожидают, что некоторые из самых мощных билдов в игре будут в какой-то степени ослаблены, что, вероятно, для тебя Он строится, но должны быть и некоторые значительные улучшения, и вы можете либо попробовать, если сможете без особых проблем переключить свою сборку, либо это может изменить ваше представление о том, с какого сезонного персонажа начать.

Метель

есть еще. Это также укажет на выход новой легендарной игры и уникальных аспектов. Они начнут появляться непосредственно в Вечном мире перед началом сезона, так что вы сможете фармить их на своих существующих персонажах и, возможно, изменять или улучшать существующие сборки в результате новых событий. Очевидно, что вам все равно придется иметь дело с большим разнообразием видов и форм, но возможность посадить их будет за пару дней до начала сезона. В каждом новом сезоне будут добавляться новые Аспекты и уникальные предметы, попадающие как в Вечное, так и в Сезонное Царства.

Наконец, после выхода этого патча, даже если вы не хотите заниматься сельским хозяйством, вы захотите, по крайней мере, войти в систему своим персонажем с наибольшим прогрессом в таких вещах, как удаление тумана на карте, резня Лилит и слава. Новая система означает, что игра будет отмечать этот прогресс от этого персонажа и передавать его всем альтернативным персонажам, а также вашему следующему сезонному персонажу, поэтому вам не нужно начинать полностью с нуля. Ты Может Сделайте это после запуска сезона, но вы также можете начать с него, так как это можно будет сделать, когда патч закончится.

Конечно, вы также можете поработать и над другими вещами, над туманом и очисткой алтаря. Завершите кампанию, чтобы ваши сезонные персонажи могли пропустить ее и быстрее приступить к фарму зловредных сердец (прохождение кампании является сезонным требованием). Но да, перед началом сезона в игру вступает ряд компонентов, таких как обновления баланса и новая добыча. Так что не стесняйтесь прыгать немного раньше, начиная со вторника.

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