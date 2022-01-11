PSA: повторно загрузите электронные книги о Гарри Поттере с Pottermore, прежде чем они исчезнут навсегда

Если у вас есть цифровые книги о Гарри Поттере, приобретенные на Pottermore, вы можете повторно загрузить свои копии до того, как в конце месяца эта опция исчезнет навсегда. Сайт отправляет своим клиентам электронное письмо с предупреждением о том, что книги не будут доступны для повторной загрузки после 31 января, поскольку они были сняты с продажи в сентябре прошлого года.

Когда вы Запущен в 2012 г.Pottermore был единственным официальным способом скачать цифровые копии книг о Гарри Поттере. Хотя крупные магазины, такие как Amazon, проводят рекламные акции для игр, которые являются одними из самых продаваемых за все время, магазины обращаются к Pottermore, чтобы завершить продажу (однако, говорят, что розничные продавцы, такие как Amazon, по-прежнему получают скидку).

Но продажи электронных книг Сообщается, что с годами он уменьшилсяА в 2015 году он стал доступен напрямую из других интернет-магазинов. Цифровые улучшенные версии, выпущенные в Магазин электронных книг Apple, октябрь 2015 г.позже в том же году последовали выпуски в других цифровых магазинах, таких как Amazon. Поттермор в конце Перешел на WizardingWorld.com в 2019 году.

Хотя возможность повторной загрузки существующих книг, купленных на Pottermore, исчезнет навсегда в конце месяца, сохранить существующую цифровую копию не составит труда. в Твиттере, Примечания Райана Си Гордона что существующие загрузки состоят из файла .epub без DRM, который вы сможете перенести на любую новую электронную книгу в будущем (хотя вам придется конвертировать epub-файл чтобы сделать его читаемым на вашем Kindle). Просто не забудьте сохранить файл в надежном месте, если вы не хотите снова платить за книги, которые у вас уже есть в будущем.