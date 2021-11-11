PUBG: глобальные релизы в новых странах для Android и iOS [Updated]

Обновление: 10 ноября, 22:49 — Krafton отложил выпуск PUBG: New State на 2 часа до 06:00 (UTC) из-за текущих проблем с сервером.

Привет, выжившие!

Из-за текущих проблем с сервером мы решили отложить официальный запуск игры на два часа до 06:00 (UTC). Приносим свои извинения за что-либо неуместное.

Пожалуйста, обратитесь к официальному сайту для получения более подробной информации. pic.twitter.com/ppej12dg5w — PUBG: НОВОЕ СОСТОЯНИЕ (PUBG_NEWSTATE) 11 ноября 2021 г.

PUBG: New State, продолжение PUBG Mobile, наконец-то начинает появляться для устройств Android и iOS по всему миру. Игроки могут загрузить игру из Google Play Store и Apple App Store, чтобы испытать футуристическую графику и совершенно новый контент, включая карту TROI, дронов, настройку оружия, набор команд и многое другое.

Если у вас нет возможности установить его, это связано с тем, что он будет медленно развертываться во всех регионах, и все, что вам нужно сделать, это подождать некоторое время, пока он не дойдет до вас. PUBG: New State намеревается обеспечить игровой процесс на мобильных устройствах, подобный ПК, с его совместимостью даже с недорогими устройствами.

Размер игры составляет около 1,5 ГБ, и для ее установки на ваше устройство требуется 2 ГБ свободного места. Кроме того, для PUBG: New State требуется как минимум Android 6.0 или более, 2 ГБ ОЗУ, а если вы являетесь пользователем iOS, вам потребуется iOS 13.0 или выше для запуска игры.

Эрангель и TROI — единственные карты, доступные в настоящее время в PUBG: New State. В игре также есть Survival Pass, как и Royale Pass в PUBG Mobile, где игроки могут выполнять различные миссии, чтобы получить бесплатные и премиальные награды на раннем этапе.