Push 3 делает Ableton Live автономным: DAW теперь можно использовать с ПК или без него

Ableton присоединилась к таким компаниям, как Akai и Native Instruments, взяв полностью автономную версию своего программного обеспечения и упаковав ее в аппаратное обеспечение. В данном случае аппаратным обеспечением является Push 3, последняя версия бортового инструмента компании. Также была анонсирована консольная версия с возможностью обновить ее для поддержки автономного использования позднее.

Какую бы версию вы ни выбрали, Push 3 предоставляет вам 64 пэда MPE, способных обнаруживать и позиционировать давление пальцев по осям X и Y для точного управления каждой нотой. Это означает, что вы можете быть намного более выразительным в своей игре, добавляя лайки, бэнды и слайды или применяя эффекты или изменения фильтров только к определенным звукам в аккорде. Также можно запускать несколько суставов с одной площадки.

Автономная версия Push 3 содержит многие знакомые инструменты и эффекты Ableton Live и даже может размещать ваши собственные пакеты и библиотеки примеров. Однако поддержка сторонних плагинов отсутствует. Подключение по WiFi означает, что вы можете передавать наборы между Push 3 и Live по беспроводной сети.

Консольная версия Push 3 имеет встроенный аудиоинтерфейс и разъем CV/gate для подключения к Eurorack и другому модульному оборудованию. Как и следовало ожидать, MIDI тоже здесь.

Комплект обновления для превращения консольного Push 3 в автономное устройство будет стоить 1049 долларов, и хорошая новость заключается в том, что процессор, жесткий диск и аккумулятор заменяемы, поэтому, надеюсь, вы сможете убедиться, что ваше оборудование не отстает от него. новейшая технология.

По умолчанию автономный Push 3 содержит Intel NUC Compute Compute, компонент размером с кредитную карту, который сочетает в себе процессор, оперативную память и WiFi.

Push 3 теперь доступен по фиксированной цене 1999 долларов США / 1899 евро за автономную модель и 999 долларов США / 949 евро за консольную версию. Комплект обновления будет доступен позже в этом году.

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