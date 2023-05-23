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Push 3 делает Ableton Live автономным: DAW теперь можно использовать с ПК или без него

23 мая, 2023
Artem Sokolov

Ableton присоединилась к таким компаниям, как Akai и Native Instruments, взяв полностью автономную версию своего программного обеспечения и упаковав ее в аппаратное обеспечение. В данном случае аппаратным обеспечением является Push 3, последняя версия бортового инструмента компании. Также была анонсирована консольная версия с возможностью обновить ее для поддержки автономного использования позднее.

Какую бы версию вы ни выбрали, Push 3 предоставляет вам 64 пэда MPE, способных обнаруживать и позиционировать давление пальцев по осям X и Y для точного управления каждой нотой. Это означает, что вы можете быть намного более выразительным в своей игре, добавляя лайки, бэнды и слайды или применяя эффекты или изменения фильтров только к определенным звукам в аккорде. Также можно запускать несколько суставов с одной площадки.

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