Pushpa: The Rise of the Show в России 8 декабря

Весь индийский фильм Пушпа: высота Создатели объявили в понедельник, что он должен быть выпущен в России 8 декабря. Русскоязычная премьера фильма «Аллу Арджун» также состоится 1 и 3 декабря в Москве и Санкт-Петербурге соответственно в рамках Фестиваля индийского кино.

Pushpa откроет пятый выпуск концерта 1 декабря. Алло АрджунВ церемонии примут участие Рашмика Манданна, режиссер Сукумар Пандриди и продюсер Рави Санкар, которая пройдет в торговом центре «Океания» в Москве. Официальная страница Pushpa опубликовала обновление в социальных сетях.

Встречайте команду #PushpaTheRise на русскоязычных премьерах. 1 декабря — Москва, 3 декабря — Санкт-Петербург. #PushpaTheRise запускается в России на русском языке 8 декабря #PushpaInRussia. Icon StaralluarjuniamRashmikaaryasukkuThisIsDSSPMythriOfficial @4SeasonsCreati1», — говорится в твите.

Согласно пресс-релизу, актеры и съемочная группа «Пушпа» также примут участие в показе фильма 3 декабря в Санкт-Петербурге в Галерее.

Фестиваль индийского кино, который завершится 6 декабря, пройдет в 24 городах России. На шестидневном мероприятии также будут представлены другие песни на хинди, такие как $$$$«Меня зовут Хан», «Дангал», «Война» и «Танцор диско», одна из самых любимых музыкальных мелодрам в России.

Мероприятие организовано Индийской кинокорпорацией совместно с Национальным индийским культурным центром SITA при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Посольства Индии в России.

Показы крупнейшей сети кинотеатров в России пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и других городах.