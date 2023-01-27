Q&A: Антонина Ермоленко о войне на Украине и русской музыке

28 января украинско-канадское драматическое сопрано Антонина Ермоленко исполнит мюзикл Мусоргский в Оттаве. Изначально сопрано не хотела исполнять произведения из-за продолжающегося нападения России на Украину и ее последующего отвращения к идее исполнения русской музыки. Однако после обсуждения со своей семьей она понимает, что сила музыки в том, что она говорит о человеческих истинах и выходит за рамки войны и национальности. OperaWire имеет возможность поговорить с Ермоленко о войне, Мусоргском, русской музыке и ее надеждах на концерт. OperaWire: Как дела в это очень трудное время? У вас есть родственники в Украине, и вы смогли с ними связаться? Антонина Ермоленко: Почти вся моя семья в Украине, и я с самого начала в постоянном контакте с ними. Многие из них находятся в действующей армии.

Мы никогда в жизни не думали, что увидим такую ​​жестокость вторжения, поэтому, конечно, сначала это был шок, и мы все ходили как в страшном сне, но мы так устойчивы, как нация, сейчас мысли обращаются к выживанию, поддержке и восстановлению, когда придет время.

OW: Какую поддержку вы видели со стороны музыкального мира за последний год, когда война продолжается?

AE: Честно говоря, поддержка со стороны музыкального мира была довольно ошеломляющей. Было много благотворительных концертов, и многие певицы, такие как великая Анита Рашвелишвили, встали на нашу сторону в борьбе за безопасность нашего народа.

Я также заметил большой интерес к украинской музыке, когда многие оркестры, хоры и независимые музыканты исполняли и исследовали произведения великих украинских композиторов, которые раньше были в тени их русских современников. Недавно я имел удовольствие судить Украинский музыкальный фестиваль в Торонто и был свидетелем огромного всплеска интереса молодых музыкантов к изучению и исполнению украинской музыки.

То, как мир, будь то музыка или что-то еще, отреагировал на эту беспричинную атаку, воодушевляло и воодушевляло.

О: ты будешь исполнять песни Мусоргского. Изначально у вас были сомнения по этому поводу. Почему вы передумали?

АЭ: На это вторжение у всех украинцев была одинаковая реакция: мы больше не хотели слышать русский язык, читать русских писателей, смотреть русские балеты, слушать русскую музыку. Нас предали и атаковали, и я не хотел производить композитора из нации-агрессора.

Посмотрев еще раз на музыку, меня охватило другое чувство: будь я проклят, если позволю тирану украсть мир этой прекрасной музыки. Если Вагнера можно играть в Израиле, то русская музыка должна быть отделена от злых действий террористического правительства, потому что у музыки нет национальности, она связана с большей правдой, которая связывает человечество в целом.

OW: Считали ли вы важным исключить из репертуара русскую музыку, когда началась война?

АЭ: Мы все это делали. Когда нация, которую вы считали своим братом, совершает против вас невыразимые преступления, вы не хотите иметь ничего общего с ее культурой или языком, не говоря уже о том, чтобы продвигать их.

OW: Расскажите мне об этой пьесе Мусоргского и о чем она говорит вам? Будете ли вы петь еще какую-нибудь русскую музыку?

AE: Я собираюсь сделать для концерта две пьесы. Одна из них — ария Марины Мнишек из «Бориса Годунова», оперы о коррупции и зле во главе Российской империи, которую я считаю важным произведением, особенно сейчас. После окончательного свержения Годунова юродивый оплакивал судьбу русского народа, которому суждено было угнетаться одним тираном за другим. Многие, как дураки, ждут момента, когда русский народ поднимется, возьмет свою судьбу в свои руки, как и окружающие его бывшие советские страны, и будет бороться за свою свободу, ведомый не «царем» в одном той или иной форме, но демократическим правительством, представляющим народ.

«Песни и пляски смерти» — это серия из четырех песен, освещающих разные стороны смерти. Невероятная способность Мусоргского к характеристикам действительно сияет здесь, поскольку главная «героиня» предстает усыпленной в первой песне (колыбельной), вступая в диалог с матерью, которая не спала всю ночь, укачивая своего больного ребенка; как трубадур, соблазняющий болезненную девушку во второй песне («Серенада»); как озорной дух, играющий с пьяным крепостным и в конце концов усыпляющий его под снегом в зимнюю бурю (Трепак); и, наконец, титул главнокомандующего в «Последней могучей песне». Здесь она появляется после битвы, посреди поля, полного костей, и говорит мертвым: «Жизнь сделала вас врагами, я помирила вас». Она пообещала им, что их наследие исчезнет, ​​и никто не вспомнит их имени, но она будет помнить их и праздновать их, танцуя на их могилах, пока земля не будет настолько переполнена, что они никогда больше не воскреснут. Эта песня, на мой взгляд, резюмирует путинскую жажду наследия и должна стать его памятником смерти: смерть придет за всеми нами, и она станет прахом, его «наследие» обратится в пепел.

Слишком часто, когда человечество держится подальше от смерти, когда она происходит за закрытыми дверями, очищается и забывается, мы погружаемся в войну и зверства. Эта музыка говорит о наших самых глубоких страхах, давая нам понять, что жизнь не вечна и что мы должны помнить о том, что мы делаем со своим временем на этой земле. Эти темы и музыка выходят за рамки национальности, языка и заслуживают того, чтобы их услышали.

О: Как вы думаете, что значит для украинско-канадского артиста петь русское произведение? Что вы скажете миру?

AE: Надеюсь, вы хотите сказать, что музыка выше политики, войны, нации и особенно маленького злодея и его злых мыслей. Музыка принадлежит каждому, у кого есть душа, чтобы ее слушать, — не любому человеку, а человечеству.

OW: Как музыканты могут помочь в это непростое время?

AE: Музыканты могут держать этот конфликт в поле зрения общественности, что, мы надеемся, заставит политиков требовать постоянной помощи и быстрого разрешения.

OW: Что, по вашему мнению, люди получат от этого концерта?

АЭ: Я искренне надеюсь, что это уведет их куда-то еще, поскольку Мусоргский действительно был мастером характеристики, и я надеюсь, что это заставит их игнорировать эти несколько неудобные, но жизненно важные мысли и эмоции, делая нас полностью сознательными, сострадательными человеческими существами.