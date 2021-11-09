Qatar Airways становится официальным партнером авиакомпании VFR

VFR стала первой российской спортивной федерацией, которая стала партнером лучшей авиакомпании мира.

DOHA: Qatar Airways расширила свой разнообразный спортивный спонсорский портфель за счет увлекательного добавления Российской федерации волейбола (VFR) в двухлетний спонсорский договор в качестве официального партнера по авиаперевозкам.

По условиям соглашения VFR станет первой российской спортивной федерацией, которая станет партнером лучшей в мире авиакомпании, что обеспечит отображение логотипа Qatar Airways на всей форме региональных и международных турниров, а также на всех стадионах.

В рамках нового партнерства мероприятия, спонсируемые Qatar Airways, включают женский и мужской чемпионат России по волейболу, который стартовал в октябре 2021 года, и Кубок России по волейболу среди женщин и мужчин, который стартовал в декабре 2021 года.

VFR предлагает ряд турниров по закрытому волейболу и пляжному волейболу, предназначенных как для мужских, так и для женских классов в 2021/22 году. Все матчи в 2021 году будут сыграны в Анапе; Один из самых популярных курортов России, где находится спортивно-оздоровительный комплекс мирового уровня Volley Grade.

Исполнительный директор Qatar Airways Group Акбар Аль Бейкер сказал: «Мы с нетерпением ждем возможности инвестировать в развитие этого все более популярного вида спорта и усилить наше видение российского рынка, чтобы укрепить наши постоянно растущие отношения между Катаром и Россией. Федерация волейбола России активно проводит ряд международных и региональных мероприятий по волейболу, в которых Qatar Airways с радостью принимает участие. Мы уверены, что это партнерство станет долгожданным дополнением к нашему обширному партнерскому портфелю и поддержит наше видение объединения людей с помощью силы спорта ».

Президент Федерации волейбола России Странислав Шевченко сказал: «Федерация футбола России станет первой спортивной федерацией России, подписавшей спонсорское соглашение с Qatar Airways, и мы благодарим нашего партнера за доверие. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы наши отношения были максимально эффективными ».

Партнерство с VFR совпадает с передачей авиакомпанией услуг в московский международный аэропорт Шереметьево (SVO) и внедрением популярного Qsuite на рейсах. Ежедневное обслуживание будет осуществляться на современном Боинге 777-300, который имеет 42 места в бизнес-классе и 312 мест в эконом-классе.

Qatar Airways впервые начала операции в столице России в 2003 году и в настоящее время отмечает более 17 лет прямых рейсов в Москву. В 2017 году авиакомпания продемонстрировала свою приверженность России, добавив прямые рейсы в культурную столицу — Санкт-Петербург.

Поддерживая самые высокие стандарты безопасности и гигиены в мире, авиакомпания в партнерстве с Discover Qatar предлагает своим пассажирам туристические пакеты, состоящие из пребывания до 4 ночей в Дохе — Катаре, развивающемся месте отдыха на Ближнем Востоке. Пакеты позволяют вакцинированным путешественникам приобрести лучшую в мире остановку в пути, чтобы испытать знаменитое гостеприимство страны по цене от 14 долларов на человека за ночь, прежде чем отправиться в конечный пункт назначения из лучшего в мире аэропорта, международного аэропорта Хамад (HIA).

Авиакомпания выступила спонсором Золотого Кубка КОНКАКАФ 2021 года и Евро-2020 и имеет обширный портфель глобальных спортивных партнерств, который включает футбольные руководящие органы, такие как ФИФА, КОНКАКАФ и КОНМЕБОЛ. Как официальный партнер FIFA, Qatar Airways спонсировала мегасобытия, в том числе Клубный чемпионат мира по футболу FIFA 2019 и 2020 годов, а также выступит спонсором чемпионата мира по футболу FIFA в Катаре 2022 года.

Qatar Airways также спонсирует некоторые из крупнейших футбольных клубов мира, в том числе Al Sadd FC, Boca Juniors, Bayern Munich, Kas Juppen и Paris Saint-Germain.