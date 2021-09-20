Qena: Bridge of Souls приобретет физическую копию в ноябре

Кена: Мост душ Он выходит в цифровом виде для PlayStation 5 и PS4 завтра, но если вы предпочитаете играть в игру с диска и иметь немного пластика для отображения на полке, физическая копия будет подтверждена на ноябрь. Он будет доступен вместе с Maximum Games в виде Deluxe Edition, который включает в себя эксклюзивные саундтреки, физические и цифровые предметы по цене 49,99 долларов. Предварительные заказы выполняются на Интернет-магазин Maximum Games Но физическая копия также будет доступна для покупки у обычных розничных продавцов после запуска.

Калифорнийская студия Ember Lab подписалась с обещанием Он рассмотрит возможность публикации физических версий после цифрового запуска, и теперь мы знаем, что можем ожидать его через пару месяцев. В пресс-релизе главный операционный директор Джош Грир сказал: «Наше сообщество очень громко заявляло о своем желании выпустить игру на физическом носителе с того момента, как мы впервые анонсировали игру. Для меня большая честь создать игру, которую люди захотят добавить в свои коллекции. , и мы очень рады сотрудничать с Maximum Games, чтобы достичь этого очень быстро после первого запуска ».

А для тех, кто играет на PS5 – завтра в цифровом формате или физически в ноябре – некоторые функции используют преимущества системы текущего поколения. Карточки действий будут полностью поддерживаться вместе с более чем 200 видео с игровыми инструкциями, а два режима позволят вам установить приоритеты визуальных эффектов или частоты кадров. Говорят, что режим качества заблокирован на 30 кадрах в секунду с собственным разрешением 4K, в то время как режим производительности по умолчанию работает со скоростью 60 кадров в секунду с улучшенным выходом 4K.

Мы играем в Kena: Bridge of Spirits для ознакомления на момент написания и предоставим наш письменный вердикт как можно скорее. Вы покупаете игру в цифровом виде или ждете ее физическую копию? Поделитесь своим решением в комментариях ниже.