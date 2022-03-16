Qualcomm прекращает продажу продукции российским компаниям

Производитель чипов Qualcomm заявил в среду, что прекратил продажу своей продукции российским компаниям в соответствии с санкциями, введенными Соединенными Штатами после вторжения Москвы в Украину.

О действиях компании сообщил старший вице-президент по связям с правительством Нейт Тиббетс в своем твите в ответ на комментарий вице-премьер-министра Украины Михайло Федорова.

Федоров призвал Тиббетс прекратить поставки в Россию, заявив, что продукция Qualcomm по-прежнему доступна в России и «эта страна непреднамеренно умудрилась убить тысячи украинцев».

«Это неправда. Qualcomm выступала за мирное решение российской агрессии в Украине, делала прямые пожертвования организациям по оказанию помощи и уплачивала взносы сотрудников», — сказал Тиббетс в своем ответе.

«Мы соблюдаем санкции и законы США, не продаем продукцию российским компаниям», — сказал он.

Федоров поблагодарил за этот шаг, а позже предположил, что производитель микросхем может отправить спутниковые телефоны украинским спасателям, если ему нужна помощь.

В то время как вторжение вызвало гнев западных стран и привело к прекращению операций многих американских компаний в России, страна назвала свои действия на Украине «спецоперацией».

Qualcomm заявила на собрании акционеров ранее в этом месяце, что выручка от России и Украины составляет менее 1% от ее общей выручки.