Economy

Qualcomm, Google и Microsoft против Nvidia за сделку по оружию: отчеты

13 февраля, 2021
Marfa Fedoroa

NVidia (NVDA) – Получить отчет Перед лицом поглощения Arm Ltd. Согласно сообщениям СМИ в пятницу, SoftBank демонстрирует сопротивление со стороны крупных технологических компаний, которые подали жалобу в антимонопольные органы США.

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