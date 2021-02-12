Qualcomm, Google и Microsoft против Nvidia за сделку по оружию: отчеты

NVidia (NVDA) – Получить отчет Перед лицом поглощения Arm Ltd. Согласно сообщениям СМИ в пятницу, SoftBank демонстрирует сопротивление со стороны крупных технологических компаний, которые подали жалобу в антимонопольные органы США.

Консорциум состоит из алфавита (GOOGL) – Получить отчет Google и Microsoft (MSFT) – Получить отчет И Qualcomm (QCOM) – Получить отчетСреди прочего, он попросил представителей антимонопольного органа вмешаться в продажу, сообщает Bloomberg. По крайней мере, одна из компаний хочет «убить» сделку.

Акции Nvidia упали на 1,86% до 598,69 доллара во второй половине дня в пятницу на фоне этих новостей.

Группа утверждает, что сделка на сумму 40 миллиардов долларов даст Nvidia контроль над крупным поставщиком, который лицензирует технологии ядра чипов таким компаниям, как Apple. (AAPL) – Получить отчет, Amazon (AMZN) – Получить отчетSamsung и Huawei.

Arm известна как «Швейцария» производителя микросхем, потому что лицензирует разработку микросхем всем, кто готов за нее платить, включая конкурентов друг друга. Технический консорциум, выступающий против продажи, заявляет, что после приобретения Arm Nvidia может ограничить доступ других компаний к технологии Arm или поднять цены.

Однако Nvidia заявляет, что размер сделки мотивирует компанию работать со всеми потенциальными клиентами в мире высоких технологий.

«Продолжая процесс проверки, мы уверены, что и регулирующие органы, и клиенты увидят преимущества нашего плана по продолжению открытой модели лицензирования для Arm и обеспечению прозрачных и совместных отношений с лицензиатами Arm», – говорится в заявлении Nvidia.

Сделка, о которой было объявлено в сентябре прошлого года, еще не рассмотрена регулирующими органами США, Великобритании, Европейского союза и Китая.

В январе британские регулирующие органы объявили, что они расследуют сделку по приобретению, чтобы выяснить, «уменьшит ли слияние значительно на любом рынке или рынках Великобритании в отношении товаров или услуг», – сказала она.

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