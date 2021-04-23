Quiplash, одна из лучших игр для вечеринок, доступна бесплатно в Steam в эти выходные

QuiplashВеселая вечеринка с завершением предложения от Jackbox Games, Доступно бесплатно в Steam в эти выходные. Сделка продлится до 26 апреля, 13:00 по восточноевропейскому времени.

Quiplash Это, без сомнения, любимая расширенная игра моей семьи для групповых встреч. (Технически мы играем Quiplash 2, Включен в Набор для вечеринки Jackbox 3, Но они очень похожие игры.) Идея простая. В начале раунда игрокам будет предложено заполнить ответ конфиденциально на своем смартфоне или браузере. Тогда каждый сможет проголосовать за лучший ответ, увидев его лицом к лицу на главном экране (будь то телевизор, Zoom Call, Twitch Broadcast и т. Д.). Чем больше голосов, тем больше очков, и в конце побеждает человек, набравший наибольшее количество очков.

Моя семья может проводить часы в Quiplash Пытаться заставить друг друга плакать от радости, получая более нелепые ответы, чем когда-либо. После многих лет игры у нас теперь есть десятки Quiplash-Схожие анекдоты (моя семья читает это: SSQ), и есть фразы, которые мы должны блокировать, потому что люди так часто их использовали. Лучше всего, Quiplash Играть действительно легко – все, что вам нужно, это устройство с браузером. За бесплатную цену я определенно рекомендую его.

Jackbox Games также выставила на продажу множество других своих игр, и вы можете Просмотрите эти предложения здесь.