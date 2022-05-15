Rainbow Six Осада выйдет 14 мая на всех платформах

звук радуга шесть знаков Отчеты о сбоях появились 14 мая (15 мая для жителей Азии) и затрагивают все платформы (ПК, PlayStation, Xbox). Отчеты появлялись от сообщества на разных платформах, и мы здесь, чтобы помочь в отношении состояния сервера и того, что с ним делать.

Статус и обновления Rainbow Six Siege Down на 14 мая (15 мая для жителей Азии):

Обновлять: Ubisoft наконец-то признала сбой! Это объявление через Форумы Ubisoft:

Добро пожаловать. Нам известно о проблеме, которая в настоящее время влияет на подключение, и мы работаем над ее решением. Приносим извинения за доставленные неудобства и благодарим за терпение. Пожалуйста, не забудьте проверить эту тему для будущих обновлений. Спасибо.

На официальной странице состояния сервера Rainbow Six Осада теперь также отображаются «незапланированные отключения» на всех платформах!

Мы будем обновлять эту статью по мере появления новых новостей.

Вот несколько отчетов от сообщества:

К сожалению, официальный Твиттер-аккаунт Rainbow Six Осада и ответственный Учетная запись службы поддержки Ubisoft Вы еще не подтвердили сбой сервера. Единственное официальное подтверждение, которое мы получили на данный момент, исходит от учетной записи службы поддержки Xbox, которая сделала следующее объявление:

Нам известно, что у некоторых пользователей могут возникнуть проблемы с игрой в Tom Clancy’s Rainbow Six Осада. Следите за обновлениями здесь и на странице статуса. https://t.co/PzAdjUFMJj — Поддержка Xbox (XboxSupport) 15 мая 2022 г.

На официальной странице состояния сервера Rainbow Six Siege пока тоже есть флаг «Нет проблем», но мы смотрим, изменится ли что-то. Как и прежде, если вы можете войти в систему, сообщите, на какой платформе вы находитесь и где вы играете.