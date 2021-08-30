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Rammstein Friendman Тиль Линдеманн арестован в России

30 августа, 2021
Vsevolod Egorov

Вчера певец Rammstein Дилл Линдеманн был задержан российской полицией до 28 августа.

Просто ад Сообщается, что Линдеманн выступит со своей сольной группой на фестивале McLaren For Homeland в Тверской области в воскресенье, 29 августа. Такие фестивали, как McLaren for the homeland, в настоящее время запрещены в стране из-за ограничений правительства России-19.

Ниже представлены фотографии, опубликованные в полицейском участке Линдеманн:

Менеджеру Линдеманна, Анару Рэйбонду, предъявлены обвинения. При въезде в страну он объявил себя туристом, но российские власти считали его организатором фестиваля. Ему грозит депортация и постоянный запрет на въезд в Россию.

На данный момент неизвестно, что он будет делать после ухода с поста. Он планирует выступить в Москве 4-5 сентября в рамках фестиваля «Спасская пашаня» на Красной площади, но он уже витает в воздухе.

Индивидуально, DW Линдеманна обвинили в незаконной продаже NFT в России. Линдеманн недавно записал музыкальное видео с разрешения Эрмитажа в Санкт-Петербурге, но теперь эксклюзивные копии видео доступны на NFT за 117 000 долларов (включая ужин с певицей). Музей утверждает, что нарушил условия договора купли-продажи клипа как NFT.

Rammstein уже не в первый раз вызывают споры в России. Гитаристы Rammstein Пол Ландерс и Ричард Гроссби поцеловались на сцене во время шоу 2019 года в знак протеста против законов страны, направленных против ЛГБТК. В 2013 году в России был принят Закон о кампании за гомосексуальность. Совершение любых «нетрадиционных» (то есть сексуальных) сексуальных действий «обычно» во имя защиты детей является незаконным.

В апреле этого года российский фанат Rammstein Андрей Боровиков был приговорен к двум с половиной годам лишения свободы за то, что поделился в социальных сетях видео с «киской» группы.

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Rammstein недавно перенесли все запланированные на 2021 год шоу с 2020 на 2022 год. Эти даты указаны ниже.

Rammstein в Европе:

20 мая Лейпциг Red Bull Arena[[[[Билеты]
21 мая Лейпциг Red Bull Arena[[[[Билеты]
25 мая Стадион Клагенфурт Вюрци[[[[[Билеты]
30 мая Цюрихский стадион Letsigrant[[[[[Билеты]
31 мая Цюрихский стадион Letsigrant[[[[[Билеты]
4 июня Берлинская олимпиада[[[[Билеты]
5 июня Берлинская олимпиада[[[[Билеты]
10 июня Штутгарт Канстатор Уэйсон[[[[Билеты]
11 июня Штутгарт, Канстатор Вейсон[[[[Билеты]
14 июня Гамбургский стадион Вольфсбург[[[[[Билеты]
15 июня Гамбургский стадион Вольфсбург[[[[[Билеты]
18 июня Дюссельдорф Меркьюри Спил-Арена[[[[Билеты]
19 июня Дюссельдорф Меркьюри Спил-Арена[[[[Билеты]
22 июня Парк Орхус-Церера[[[[[Билеты]
26 июня Ковентри-Рико Арена[[[[Билеты]
30 июня Стадион Кардиффского княжества[[[[[Билеты]
4 июля Неймеген Коферт Парк[[[[Билеты]
8 июля Лионский стадион Грубама[[[[[Билеты]
9 июля Лионский стадион Грубама[[[[Билеты]
12 июля Олимпийский стадион Турин Гранд Турин[[[[[Билеты]
16 июля Варшавский ПГЕ Народов[[[[[Билеты]
20 июля Певческое поле Талина[[[[Билеты]
24 июля Осло Fijerke Travancore[[[[[Билеты]
29 июля Внутренний стадион Гетеборга[[[[Билеты]
30 июля Внутренний стадион Гетеборга[[[[Билеты]
3 августа Ostent Park de Niue Choirs[[[[[Билеты]

Rammstein в Северной Америке:

Воскресенье, 21 августа 2022 г. – Монреаль, Квебек – Парк Жан-Тропио[[[[Билеты]
Суббота, 27 августа 2022 г. – Миннеаполис, Миннесота – Стадион US Bank[[[[[Билеты]
Среда, 31 августа 2022 г. – Филадельфия, Пенсильвания – Lincoln Financial Field[[Билеты]
Суббота, 3 сентября 2022 г. – Чикаго, Иллинойс – Soldier Field[[[[Билеты]
6 сентября 2022 г., вторник – Ист-Резерфорд, штат Нью-Джерси – стадион Медлайф[[[[[Билеты]
Пятница, 9 сентября 2022 г. – Фоксборо, Массачусетс – Стадион Gillette[[[[[Билеты]
Суббота, 17 сентября 2022 г. – Сан-Антонио, DX – Аламотом[[[[Билеты]
Пятница, 23 сентября 2022 г. – Лос-Анджелес, Калифорния – Мемориальный колизей Лос-Анджелеса[[[[[Билеты]
Суббота, 24 сентября 2022 г. – Лос-Анджелес, Калифорния – Мемориальный колизей Лос-Анджелеса ***[[[[Билеты]
Суббота, 1 октября 2022 г. – Мехико, MX – For Soul[[[[Билеты]
Воскресенье, 2 октября 2022 г. – Мехико, MX – For Soul[[[[Билеты]
4 октября 2022 г., вторник – Мехико, MX – For Soul[[[[Билеты]

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