Rammstein Friendman Тиль Линдеманн арестован в России

Вчера певец Rammstein Дилл Линдеманн был задержан российской полицией до 28 августа.

Просто ад Сообщается, что Линдеманн выступит со своей сольной группой на фестивале McLaren For Homeland в Тверской области в воскресенье, 29 августа. Такие фестивали, как McLaren for the homeland, в настоящее время запрещены в стране из-за ограничений правительства России-19.

Ниже представлены фотографии, опубликованные в полицейском участке Линдеманн:

Менеджеру Линдеманна, Анару Рэйбонду, предъявлены обвинения. При въезде в страну он объявил себя туристом, но российские власти считали его организатором фестиваля. Ему грозит депортация и постоянный запрет на въезд в Россию.

На данный момент неизвестно, что он будет делать после ухода с поста. Он планирует выступить в Москве 4-5 сентября в рамках фестиваля «Спасская пашаня» на Красной площади, но он уже витает в воздухе.

Индивидуально, DW Линдеманна обвинили в незаконной продаже NFT в России. Линдеманн недавно записал музыкальное видео с разрешения Эрмитажа в Санкт-Петербурге, но теперь эксклюзивные копии видео доступны на NFT за 117 000 долларов (включая ужин с певицей). Музей утверждает, что нарушил условия договора купли-продажи клипа как NFT.

Rammstein уже не в первый раз вызывают споры в России. Гитаристы Rammstein Пол Ландерс и Ричард Гроссби поцеловались на сцене во время шоу 2019 года в знак протеста против законов страны, направленных против ЛГБТК. В 2013 году в России был принят Закон о кампании за гомосексуальность. Совершение любых «нетрадиционных» (то есть сексуальных) сексуальных действий «обычно» во имя защиты детей является незаконным.

В апреле этого года российский фанат Rammstein Андрей Боровиков был приговорен к двум с половиной годам лишения свободы за то, что поделился в социальных сетях видео с «киской» группы.

Rammstein недавно перенесли все запланированные на 2021 год шоу с 2020 на 2022 год. Эти даты указаны ниже.

Rammstein в Европе:

20 мая Лейпциг Red Bull Arena[[[[Билеты]

21 мая Лейпциг Red Bull Arena[[[[Билеты]

25 мая Стадион Клагенфурт Вюрци[[[[[Билеты]

30 мая Цюрихский стадион Letsigrant[[[[[Билеты]

31 мая Цюрихский стадион Letsigrant[[[[[Билеты]

4 июня Берлинская олимпиада[[[[Билеты]

5 июня Берлинская олимпиада[[[[Билеты]

10 июня Штутгарт Канстатор Уэйсон[[[[Билеты]

11 июня Штутгарт, Канстатор Вейсон[[[[Билеты]

14 июня Гамбургский стадион Вольфсбург[[[[[Билеты]

15 июня Гамбургский стадион Вольфсбург[[[[[Билеты]

18 июня Дюссельдорф Меркьюри Спил-Арена[[[[Билеты]

19 июня Дюссельдорф Меркьюри Спил-Арена[[[[Билеты]

22 июня Парк Орхус-Церера[[[[[Билеты]

26 июня Ковентри-Рико Арена[[[[Билеты]

30 июня Стадион Кардиффского княжества[[[[[Билеты]

4 июля Неймеген Коферт Парк[[[[Билеты]

8 июля Лионский стадион Грубама[[[[[Билеты]

9 июля Лионский стадион Грубама[[[[Билеты]

12 июля Олимпийский стадион Турин Гранд Турин[[[[[Билеты]

16 июля Варшавский ПГЕ Народов[[[[[Билеты]

20 июля Певческое поле Талина[[[[Билеты]

24 июля Осло Fijerke Travancore[[[[[Билеты]

29 июля Внутренний стадион Гетеборга[[[[Билеты]

30 июля Внутренний стадион Гетеборга[[[[Билеты]

3 августа Ostent Park de Niue Choirs[[[[[Билеты]

Rammstein в Северной Америке:

Воскресенье, 21 августа 2022 г. – Монреаль, Квебек – Парк Жан-Тропио[[[[Билеты]

Суббота, 27 августа 2022 г. – Миннеаполис, Миннесота – Стадион US Bank[[[[[Билеты]

Среда, 31 августа 2022 г. – Филадельфия, Пенсильвания – Lincoln Financial Field[[Билеты]

Суббота, 3 сентября 2022 г. – Чикаго, Иллинойс – Soldier Field[[[[Билеты]

6 сентября 2022 г., вторник – Ист-Резерфорд, штат Нью-Джерси – стадион Медлайф[[[[[Билеты]

Пятница, 9 сентября 2022 г. – Фоксборо, Массачусетс – Стадион Gillette[[[[[Билеты]

Суббота, 17 сентября 2022 г. – Сан-Антонио, DX – Аламотом[[[[Билеты]

Пятница, 23 сентября 2022 г. – Лос-Анджелес, Калифорния – Мемориальный колизей Лос-Анджелеса[[[[[Билеты]

Суббота, 24 сентября 2022 г. – Лос-Анджелес, Калифорния – Мемориальный колизей Лос-Анджелеса ***[[[[Билеты]

Суббота, 1 октября 2022 г. – Мехико, MX – For Soul[[[[Билеты]

Воскресенье, 2 октября 2022 г. – Мехико, MX – For Soul[[[[Билеты]

4 октября 2022 г., вторник – Мехико, MX – For Soul[[[[Билеты]