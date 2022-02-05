Random: вот Steam, который выглядит как Nintendo Switch по сравнению с некоторыми другими

Паровая колода очень большая. На самом деле он настолько большой, что мы уверены, что он может ударить вашего отца, а также потерять солнце, не вспотев. Людям было очень весело сравнивать большого мальчика с кучей маленьких вещей, даже среднего размера.

Steam Deck больше, чем Nintendo Switch. Мы уже знали, чтоКонечно, но приятно посмотреть на это под другим углом. Это больше, чем Переключатель Nintendo с Hori Split Pad Proчто впечатляет, потому что эти штуки тоже довольно большие.

И поскольку мы знаем, что ты умрешь, чтобы спросить:

Он также больше, чем Switch OLED.

Steam Deck также намного больше, чем Wii U Gamepad, что впечатляет, потому что в первый раз, когда мы взяли геймпад, нам показалось, что кто-то по ошибке передал всю приборную панель автомобиля вместо консоли. но нет; По сравнению со Steam Deck, геймпад просто мальчишка.

вот # есть пар По сравнению с моим GameBoy Advance я установил модель Afterburner почти 20 лет назад. pic.twitter.com/7AekCexfIFКэри Голомб (@carygolomb) 4 февраля 2022 г.

Это неудивительно, но Steam Deck больше, чем Game Boy Advance, и мы готовы поспорить, что он также больше, чем Game Boy Advance SP. Не тот «прогресс» сейчас, не так ли? С вашими маленькими кнопками и вашими маленькими экранами! Будущее широкое, ребята.

ХОРОШО? Это что? Он она находится Больше, чем Game Boy Advance SP? Даже с разблокированным экраном?!

Ну, ты будешь смотреть на это?

Наконец-то Steam Deck как-то точно Тот же размер, что и Steam Deck.

Теперь ты знаешь.

Что еще, по вашему мнению, Steam Deck больше? Пожалуйста, оставьте свой отзыв с рейтингом PG-13, иначе нам придется отправить колоду Steam, чтобы поговорить с вашим отцом.