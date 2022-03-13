Random: консольный модр превращает Dummy Portable GameCube в реальность

Подумайте о предыдущих поколениях Nintendo, и вы, возможно, вспомните модели портативных устройств GameCube, вдохновленные Game Boy Advance SP. Если вы когда-нибудь хотели настоящую копию чего-то подобного, что ж… это именно то, что вам нужно. Консольный модр и «GingerOfOz» на YouTube созданный.
Мод смог уменьшить эту модель до портативной консоли, созданной по образцу Game Boy Advance SP. На самом деле, внутри находится «обрезанный» планшет Wii, который, по-видимому, поддерживает библиотеку GameCube от Nintendo.
Чтобы сохранить верность опыту GameCube, была добавлена специальная программа, включающая классический загрузочный экран. И если вас интересует экран, то это 480p. Также есть поддержка наушников, и все устройство было разработано с помощью графики и программного обеспечения для 3D-печати. Единственным недостатком, похоже, является время автономной работы, которое длится всего полтора часа.
О, и Имбирные продукты Мы также добрались до сути оригинальной концепции. Судя по всему, этого человека зовут Демонд (более известный как «gcpguy22» в Instagram), и он сделал модель просто для развлечения, когда учился в колледже. Затем он разместил его в Интернете, чтобы посмотреть, сочтут ли люди в то время это законным, а остальное уже история.
Сам канал YouTube имеет Ранее опубликованные видео для мобильного Wii Портативная PlayStation 2. Что вы думаете об этом реалистичном развлечении? Оставьте комментарий ниже.
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