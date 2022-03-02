Random: О, похоже, колоды Steam и Switch могут иметь что-то общее

Обновлять: Valve выпустила исправление для устранения этой ошибки. Подробнее об этом можно прочитать на Наша последняя история.

творческий: То Запрет на просмотр колод в Steam был снят на прошлой неделе, с теми, кому посчастливилось получить в свои руки эту портативную машину от Valve, они расхваливают ее. Но похоже, что период медового месяца для некоторых закончился, и несколько пользователей сообщают о проблемах, которых боятся игроки по всему миру — аналоговом дрейфе.

Несколько пользователей на Сабреддит колоды Steam Они делятся видео своих случайных джойстиков и указателей мыши. Вы можете увидеть, как это выглядит ниже, спасибо Варио 64:

Если у вас уже был Joy-Con — И если у вас есть Switch, он, вероятно, у вас есть. — Может быть, это навевает болезненные воспоминания. Будем надеяться, что Valve сможет решить проблему, учитывая их настойчивость в том, что они сделали многое, чтобы этого не произошло. Это может быть просто единичный случай ранних прототипов, но стоит посмотреть, как все будет развиваться, на случай, если вы ждете прибытия своего предварительного заказа.

Как к вам относится Steam Deck? Вы ждете, чтобы увидеть, есть ли какие-либо другие проблемы с последними мобильными устройствами? Дайте нам знать, если у вас есть «палуба» или если вы дрейфуете ниже.