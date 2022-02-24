Random: Elden Ring и Mario Odyssey Jostle на первом месте в списке «Лучших игр» OpenCritic.

Обновлять [Thu 23rd Feb, 2022 10:45 GMT]: Имея на момент написания статьи 112 критических отзывов, Elden Ring расчистила место. Списки лучших игр OpenCritic С Super Mario Odyssey снова у руля — по крайней мере, на данный момент. Кроме того, на момент написания последнего выпуска FromSoftware сегодня он занимал 18-е место. Эквивалентный список Metacritic.

Будет интересно посмотреть, как все уляжется в ближайшие дни и недели, когда все больше торговых точек обратятся с отзывами. Тем не менее, Elden Ring, кажется, то, что мы любим называть критиками. Хорошая игра ТМ.

старое кольцо нет На Switch это позор, потому что он станет одной из самых популярных игр в 2022 году, если ранние обзоры обязательны.

OpenCritic — кто, как конкурент Метакритикобщие результаты обзора — только что подтвердили, что примерно через час после истечения срока запрета на просмотр Elden Ring возглавила наш список «лучших игр всех времен», обогнав Супер Марио Одиссей И Легенда о Зельде: Дыхание дикой природы (они же вторая и третья соответственно).

Теперь игра №1 всех времен: pic.twitter.com/UAZClQnKGf— OpenCritic (Опен_Критик) 23 фев 2022

Однако он закончился в МетакритикElden Ring (на момент написания) считается тринадцатой лучшей игрой всех времен; окарина времени Он по-прежнему лидирует с рейтингом Metascore 99.

Наши друзья из Push Square выложили файл «Идет проверка»но скажите:

Elden Ring похожа на лучшую версию FromSoftware. Благодаря улучшенной боевой системе, сочетающей в себе новые идеи и открытый мир, идеально подходящий для исследования, он устанавливает новый стандарт для подобных игр. В то время как технические сбои и неудовлетворительный дополнительный контент могут быть источником разочарования, то, что предлагает основной опыт, потрясающе. Это не приведет к тому, что предметы, отключенные предыдущими записями, внезапно превратятся в поклонников, но фанатам FromSoftware, вероятно, следует рассматривать Elden Ring как основной игровой процесс. Нам просто нужно больше времени, чтобы подтвердить эти идеи.

Планируете выбрать Elden Ring вместо другой системы на этой неделе? Нет ничего плохого в том, чтобы признать это! Пожалуйста, дайте нам знать с комментарием ниже.