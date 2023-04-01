Random: Sega празднует День дурака убийством Sonic The Hedgehog

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Похоже, что Sega действительно открыта ко всему, когда дело доходит до Sonic — с сегодняшним заявлением компании. Убить ежа Соника. Хотя это может быть забавной шуткой, на самом деле это тоже настоящая игра.

Эта новая игра о Сонике описывается как приключенческая визуальная новелла в стиле «укажи и щелкни», действие которой происходит в день рождения Эми, когда она устраивает вечеринку с загадочным убийством для всех своих друзей на борту Mirage Express. Соник становится жертвой игры, и оттуда вам предстоит докопаться до сути вещей.

Действительно ли это невинная игра или назревает что-то более опасное? Присоединяйтесь к ярким героям серии Sonic the Hedgehog в новом захватывающем приключении!

Игроки должны будут допросить некоторых из своих любимых персонажей Соника, чтобы узнать, что случилось с синим камуфляжем. Вы даже будете играть за нового персонажа, начинающего свой первый рабочий день. Эта история поддерживается полностью нарисованными от руки сценами и персонажами. Хотя он недоступен на консольном оборудовании, его можно бесплатно загрузить через Steam на ПК.

Sonic Social Team с гордостью представляет: Kill Sonic the Hedgehog! Совершенно новая игра про Соника. доступен сейчас. в Steam. Бесплатно! pic.twitter.com/qOsvdwCU2b — Ежик Соник (@sonic_hedgehog) 31 марта 2023 г.

Можете ли вы поверить, что это настоящая игра? Оставьте свои мысли ниже.