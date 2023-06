Random: Zelda: Tears Of The Kingdom Игрок строит полностью функциональную Viper в игре.

Кажется, что каждую неделю между сегодняшним днем ​​и концом времени мы будем видеть, как в The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom строится что-то, что снесет наши хилианские носки.

Все началось с пыточных устройств Korok, причудливых транспортных средств и работающих роботов, но все это звучит как детская игра по сравнению с тем, что мы видели сегодня от одного игрока, которому удалось использовать игровое оборудование Zonai для создания полнофункционального калькулятора — хотя и очень простой (спасибо, Котаку).

Подписчик на ютуб канале c7fabмы можем видеть устройство, работающее как однобитная реклама (как вы уже догадались, система Добавлять вещи), вычисление суммы до 1 + 1 + 1. Теперь, да, это может быть не тот уровень вычислений на экспертном уровне, который мы видели в прошлом в таких играх, как Minecraft, Redstone, но учитывая то, что есть прямо сейчас может быть С устройствами Zonai от TOTK это впечатляет.

Видео ниже немного сбивает с толку, поэтому давайте попробуем объяснить. На самом базовом уровне калькулятор берет двоичные цифры 1 или 0 и пропускает их через различные логические элементы для вычисления суммы. В этом случае числа представлены огнями, которые отражаются от зеркал, чтобы перемещаться по ряду огней. физический Ворота, которые определяют, сколько из них появится в общей сложности.

Затем ответ можно найти, посмотрев на свет в последних двух зеркалах (слева на видео), что дает сумму ответа в двоичной форме с освещением зеркала, представляющим 1, и отсутствием света, представляющим 0.

Из-за предела отбрасывания, реализованного в TOTK, хост может принять только три однобитных цифры, чтобы дать двухбитный ответ — ноль (00), один (01), два (10) или три (11).

Отвечая на вопросы в комментариях, дизайнер заявил, что в настоящее время он не может подключать другие дополнения в последовательности, потому что эта сборка уже достигла точки выпадения игры, а фотоактивируемых устройств Zonai в настоящее время нет. Тем не менее, мы, кажется, каждый день узнаем больше о том, что возможно в игре, поэтому это определенно вопрос времени, когда мы найдем ответ, чтобы сделать эти ПК более мощными.

Теперь, если вы нас извините, мы должны вернуться к тому, чтобы довести наши сборки Ultrahand до предела, приклеив четыре колеса и рулевую рукоятку к деревянной доске и назвав это автомобилем…

Что вы думаете об этой математической модели? Добавляйте свои мысли в комментариях.