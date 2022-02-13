Red Arrow Studios Int’l расширяет список драматических сериалов Redseven, 1-2-3 Production Shows – TBI Vision

Red Arrow Studios International приобрела права на три новых сериала по сценарию — German Dramas ФридманРусские шоу По моему мнению И общаться центр.

Фридман (8 x 45 минут) — первая оригинальная драма, написанная немецким продюсером Redseven Entertainment и дебютировавшая на платформе RTL+ в декабре 2021 года.

Написано и создано В сериале, написанном Берит Уолш и снятом Александром Костя, Том Бек играет отца, пытающегося восстановить свою жизнь после смерти жены, в результате чего он воспитывает троих детей в одиночку.

По моему мнениюМежду тем, эта криминальная драма размером 8х52 минуты — российская постановка 1-2-3, написанная Андреем Золотаревым и поставленная Александром Долериным и Климом Косинским. Он был запущен в цифровом формате в ноябре 2021 года и будет транслироваться на линейном ТНТ в этом году.

Сериал рассказывает об эксперте по финансовым инвестициям, который борется с голосами мертвецов, живущими в его голове. И если дела не ладились, раньше отмывал деньги для мафии, но в какой-то момент забывал, куда спрятал украденные деньги.

колл-центр (8 х 47 мин) Также происходит из 1-2-3 постановок. В триллере группа сотрудников борется за свою жизнь, когда их берут в заложники неизвестные злые нападавшие.

Первый сезон шоу начался в 2019 году, а производство второго сезона по заказу TNT запланировано на этот год. Сценарий и постановка Наташи Меркуловой и Алексея Чубова.

Родриго Эррера Ибаргенгойтиа, директор по закупкам и совместному производству в Red Arrow Studios International, сказал, что названия «добавляют больше огневой мощи нашему обширному списку глобальных драм, охватывающих премиальные англоязычные сериалы и получившие признание критиков неанглоязычные драмы. Перефразирование текста.