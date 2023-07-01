Reddit здесь: Apollo, Sync и BaconReader отключились

После месяца возмущения, протестов и потрясений со стороны сообщества Reddit, наконец, изменил переключатель, чтобы закрыть некоторые сторонние приложения.

Apollo, приложение для iOS, которое стало объединяющим фактором для недавних протестов против надвигающихся цен на API Reddit, больше не загружает какой-либо контент с платформы. Когда я открываю его, все, что я вижу, это вращающееся колесо. Разработчик Кристиан Селиг заверил меня, что Reddit выключил все, а не он: «Было приятно, что мне дали время», — сказал он в электронном письме. край.

Другое популярное приложение BaconReader возвращает мне сообщение об ошибке: «Запрос не выполнен: ошибка клиента (429)». Когда я нажимаю ссылку «Нажмите, чтобы обновить», я получаю то же сообщение об ошибке.

Sync, приложение для Android, также перестало работать, отображая это сообщение: «Ошибка загрузки страницы: 401». Мы также нашли твит, который появляется ошибка И Лемми комментирует отсутствие работы В четвертом приложении Reddit — это весело (RIF), но на момент публикации этой статьи одно край Сотрудник по-прежнему может просматривать контент в приложении, даже если он не вошел в систему. Однако он не смог войти в свою учетную запись.

Пользователи были настолько возмущены отношением компании к Селигу и разработчикам некоторых других популярных сторонних приложений, что устроили акции протеста, пытаясь заставить Reddit отступить. Но несмотря на то, что более 8000 пользователей были затемнены, Reddit устоял, и теперь некоторые приложения официально затемнены. (Не все приложения будут закрыты: Narwhal, Relay и Now по-прежнему будут доступны, хотя в конечном итоге они станут доступны только по подписке.)

Получив комментарий, представитель Reddit Тим Ратшмидт сослался на компанию. Информационный бюллетень об их изменениях APIкоторый был только что обновлен в пятницу, а также пост в пятницу вечером от официального Reddit, подтверждающий новые ограничения скорости API. Он будет введен в действие в ближайшее время. (Согласно информационному бюллетеню, ценовые ограничения технически должны были вступить в силу 1 июля. Я не уверен, в каком часовом поясе Reddit измерял это, но если мы основываемся на часовых поясах США, это означает, что Reddit решил ввести Границы на несколько часов раньше обещанного времени.) READ Слух: Nintendo скрывает видео Switch, что приводит к новым предположениям о Switch Pro

На этой неделе я спросил Селига, планирует ли он продолжать использовать Reddit после закрытия Apollo. «Честно говоря, я не уверен», — сказал он. «Я определенно использую его много».