Reddit просит модераторов удалить стикеры NSFW или что-то в этом роде

Несколько сообществ на Reddit в той или иной форме использовали ярлык NSFW (небезопасно для работы) в знак протеста против новых цен на API Reddit, которые вынудили такие приложения, как Apollo и rif, закрыть Reddit, а также недавнюю модель поведение по отношению к неоплачиваемым экстрасенсам-добровольцам, которые находят это «угрожающим». Детали, в т.ч. п/фото И р / военныйон переключился на NSFW, сославшись на язык сайтов Reddit, чтобы оправдать это изменение.
Модераторы сообщества Military /r заявили, что изменили свое название на NSFW, потому что «военный контент может быть контентом с насилием», и заявили, что «этот сабреддит уже должен был быть NSFW, но до недавнего времени мы никогда не рассматривали возможность его изменения». к Публичная публикация в четверг.
Модеры обеспокоены тем, что их удаление может поставить под угрозу их сообщества.
Тем не менее, Reddit разослал сообщения модераторам этих субреддитов, в которых говорилось, что они должны «немедленно исправить» свой рейтинг NSFW, утверждая, что каждое сообщество «исторически не считалось NSFW и не подпадало под нашу текущую политику». Если обозначение не будет исправлено, любые модераторы, участвовавшие в этом решении, будут удалены. Эти модификаторы могут быть «подвергнуты дополнительным действиям», таким как потеря возможности присоединиться к командам модификаторов в будущем.
Переход на nsfw ставит возрастные ворота и означает, что сабреддит Не подходит для рекламычто создает трения между пользователями и потенциально влияет на способность Reddit монетизировать канал.
По состоянию на вечер четверга r/PICS отказался от обозначения NSFW вместе с r/Military.
в электронном письме край, модератор военного субреддита сказал, что модераторы решили отказаться от обозначения NSFW, потому что сообщество является полезным ресурсом для ветеранов, переживающих кризисы психического здоровья. В моде говорилось, что если Reddit удалит команду, это может поставить под угрозу сообщество.
Reddit не сразу ответил на запрос о комментарии. В предыдущей истории представитель Тим Ратшмидт сказал, что «модераторы, неправильно классифицирующие сообщество как NSFW, являются нарушением как Политика содержания И Брокерский кодекс поведения. «
Вот сообщение от Reddit, как поделились Брокеры r / PICS:
Это последнее предупреждение за неточное описание вашего сообщества как NSFW, что является нарушением правила Кодекса поведения Mod 2. Ваш субреддит исторически не считался NSFW и не соответствовал нашим текущим политикам.
Пожалуйста, немедленно исправьте постер NSFW в своем сабреддите. В противном случае к концу этой недели с вашей командой брокеров будут приняты меры. Это означает, что модераторы, участвующие в этой деятельности, будут удалены из этой команды разработчиков модов. Модераторы также могут быть подвергнуты дополнительным действиям, например, лишению возможности присоединяться к командам разработчиков в будущем.
Наконец, если вы вдруг начнете публиковать или одобрять материалы сексуального характера в своем сообществе, чтобы оправдать ярлык NSFW, мы немедленно удалим и навсегда приостановим работу модераторов, участвовавших в этом действии.
Статья 2 в Брокерский кодекс поведения Он говорит, что посредники должны «устанавливать соответствующие и разумные ожидания». В прошлом месяце учетная запись модератора Reddit ModCodeofConduct заявила, что «неприемлемо» переходить из безопасного рабочего режима в NSFW в знак протеста, и некоторые сообщества вернулись обратно после того, как почувствовали давление со стороны Reddit.
В случае с r/PICS после голосования сообщества он полностью переключился на сообщения о комике Джоне Оливере, и в понедельник модераторы изменили его. в NSFW Потому что они посчитали, что контент в сабреддите нарушает авторские права. Вики-страница Reddit под названием «Политика содержания Reddit». На этой странице NSFW определяется следующим образом: «Контент, содержащий наготу, порнографию или ненормативную лексику, который разумный зритель может не захотеть видеть доступным в общественном или официальном месте, например на рабочем месте, должен быть помечен NSFW».
Однако на скриншотах сообщений между r/PICS и Reddit, которые он видит крайReddit сказал, что вики-страница устарела (последний раз редактировалась четыре года назад), и указал на другую страницу, также озаглавленную Политика Reddit в отношении контента, который не определяет правила NSFW. Правило 6, вероятно, ближе всего: «Убедитесь, что у людей есть предсказуемый опыт на Reddit, должным образом оценивая контент и сообщества, особенно контент, который является графическим, откровенно сексуальным или оскорбительным».
В правилах r/PICS прямо указано, что «откровенная или кровавая порнография запрещена», и, судя по тому, что я видел, сообщения в сообществе придерживаются этого правила. В среду r/PICS тоже утверждал, что Визуальные теги для п/фото Потому что NSFW жизненно важен для создания разумных ожиданий».
«Действия Reddit сравнимы с самой антиутопической корпорацией в Найт-Сити».
брокеры г / киберпанк игра сделать пост Среда О сообщении Reddit относительно обозначения сообщества NSFW, поэтому я спросил, есть ли у них и это новое сообщение. «Мы не получили это сообщение, но мы поддерживаем сообщества, которые его получили», — написали мне модераторы в DM Reddit. «Это тревожное событие, и оно близко к сердцу. Киберпанк поклонники. Действия Reddit подобают самой жалкой корпорации, которую когда-либо видели в Найт-Сити».
«Профессиональный интернет-практик. Знаток путешествий. Гордый исследователь. Главный зомби-первопроходец».