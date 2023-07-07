Reddit просит модераторов удалить стикеры NSFW или что-то в этом роде

Это последнее предупреждение за неточное описание вашего сообщества как NSFW, что является нарушением правила Кодекса поведения Mod 2. Ваш субреддит исторически не считался NSFW и не соответствовал нашим текущим политикам.

Пожалуйста, немедленно исправьте постер NSFW в своем сабреддите. В противном случае к концу этой недели с вашей командой брокеров будут приняты меры. Это означает, что модераторы, участвующие в этой деятельности, будут удалены из этой команды разработчиков модов. Модераторы также могут быть подвергнуты дополнительным действиям, например, лишению возможности присоединяться к командам разработчиков в будущем.

Наконец, если вы вдруг начнете публиковать или одобрять материалы сексуального характера в своем сообществе, чтобы оправдать ярлык NSFW, мы немедленно удалим и навсегда приостановим работу модераторов, участвовавших в этом действии.