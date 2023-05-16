REFILE-UPDATE 2- Россия нанесла «чрезвычайный» воздушный удар по Киеву с «чрезвычайной» интенсивностью

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Авторы Глеб Гаранич и Сергей Крейзи

КИЕВ (Рейтер) — Россия нанесла исключительно мощный воздушный удар по Киеву рано утром во вторник с использованием беспилотников, крылатых и, возможно, баллистических ракет, поскольку украинская столица подверглась восьмому воздушному удару в этом месяце, сообщили киевские городские власти.

«Он был исключительным по своей плотности — максимальному количеству наступательных ракет в кратчайшие сроки», — заявил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко в комментариях, размещенных в приложении для обмена сообщениями Telegram.

«По предварительной информации подавляющее большинство объектов противника обнаружено и уничтожено в воздушном пространстве Киева!»

Не сразу было известно, сколько объектов было сброшено над городом и удалось ли хоть одному из них поразить цель.

После недельного перерыва Россия в конце апреля возобновила свою тактику ракетных ударов большой дальности и в последние дни предприняла серию атак, часто нацеленных на Киев. Украина уже отразила подавляющее большинство атак.

Официальные лица сообщили, что завалы были обнаружены во вторник в Оболонском, Шевченковском, Соломенском и Дарницком районах Киева.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что обломки подожгли несколько автомобилей и повредили здание в Соломенском районе к западу от столицы. Пострадали три человека.

Кличко заявил, что системы ПВО к югу от Борисполя отражают атаку беспилотника. В Борисполе, городе к юго-востоку от Киева, находится главный пассажирский аэропорт столицы, который сейчас закрыт.

Военная администрация заявила, что ущерб в других микрорайонах незначителен, и оперативной информации о возможных потерях там нет. Сирены воздушной тревоги прозвучали почти по всей Украине рано утром во вторник, а над Киевом и областью его слышали более трех часов.

(Репортаж Лидии Келли и Марии Старковой; текст Лидии Келли в Мельбурне; редактирование Стивена Коутса и Саймона Кэмерона-Мура)