Relativity Space запускает свою первую распечатанную на 3D-принтере ракету, но ей не удается выйти на орбиту

Ракета Terran 1 Relativity на стартовой площадке. релятивистское пространство

а п срКомпания Relativity Space успешно запустила свою ракету Terran 1 со стартового комплекса на мысе Канаверал, штат Флорида, после двух предыдущих неудачных попыток. Однако ракете не удалось выйти на орбиту из-за отказа двигателя разгонного блока после успешного отделения ступени. Ракета, почти полностью напечатанная на 3D-принтере, является первой в отрасли. Несмотря на неудачу, мероприятие предоставит компании ценные данные по мере того, как она переходит к будущим тестовым запускам.

Компания производит свои ракеты с помощью собственных принтеров Stargate, которые могут помочь построить ракету из сырья до готовности к полету примерно за 60 дней. «Мы не только разработали новую ракету, но и разработали совершенно новую производственную платформу, которую мы использовали для производства большей части этой ракеты», — говорит старший вице-президент Relativity по операциям с доходами Джош Прост.

Компания была основана в 2015 году Тимом Эллисом и Джорданом Нуном, оба из которых работали в крупных космических компаниях: Эллис в Blue Origin Джеффа Безоса и Нун в SpaceX Илона Маска. Оба работали над 3D-печатью металлом, и их опыт привел их к тому, что 3D-печать может привести к разработке повторяющихся космических кораблей и предложить другие преимущества по сравнению с традиционным космическим производством. (Они тоже выпускники Форбс список 30 моложе 30).

По словам Эллиса, который сейчас является генеральным директором, создать компанию — это одна задача. Форбс, в том, что у них действительно не было никакого доступа к капиталу. «Я толком не знал о предпринимательстве, хотя мы и решили запустить этот стартап. [Cuban] Он был одним из первых людей, о которых я подумал, потому что я слышал от друга из колледжа, что он действительно отвечает на холодные электронные письма». , полностью распечатанная на 3D-принтере ракета».

Эллис продолжил: «Затем он спросил:« Чего ты хочешь от меня? И я сказал: «Мы проводим посевной раунд и собираемся собрать полмиллиона долларов, так что мы будем рады, если вы профинансируете 100 000 долларов». д на самом деле финансировать все это. Я дам тебе полмиллиона долларов. И все это произошло в течение примерно 30 минут».

С тех пор Relativity привлекла более 1,3 миллиарда долларов венчурного финансирования, а Pitchbook оценил компанию более чем в 4 миллиарда долларов. По словам компании, у нее также есть контракты с НАСА, спутниковой компанией OneWeb и другими клиентами на контракты на запуск на сумму более 1,2 миллиарда долларов. В своей штаб-квартире компания построила одни из самых больших в мире 3D-принтеров, которые используются для изготовления конструкции и компонентов ракеты. (Один из первых предметов, который компания когда-либо напечатала, кольцо диаметром шесть дюймов, было на борту сегодняшнего запуска.)

«Место Terran 1 в истории относительности такое же, как у Falcon 1 для SpaceX». Отраслевой аналитик Калеб Генри

Запуск в среду был первой меньшей ракетой компании, Terran 1, которая была в значительной степени направлена ​​​​на разработку более крупной и тяжелой ракеты Terran R, которая, как ожидает компания, станет ее самым большим источником дохода. Terran 1 — двухступенчатая ракета, способная доставлять на низкую околоземную орбиту полезную нагрузку до 2755 фунтов по цене 12 миллионов долларов.

Ракета Terran R, которую компания планирует полностью переиспользовать, сможет поднимать полезные грузы примерно в 16 раз тяжелее своей предшественницы, а также сможет доставлять космические аппараты на Луну и Марс. Веб-сайт компании впервые был запущен в 2024 году, но этот график будет частично зависеть от данных, собранных в ходе этого и других запусков Terran 1, предупреждает Брост.

«Место для Terran 1 в истории Relativity такое же, как место для Falcon 1 для SpaceX», — сказал Калеб Генри, аналитик космической отрасли из Quilty Analytics. Форбс в письме. «Цель состоит в том, чтобы проверить ключевые технологии запуска, прежде чем более крупная ракета — для SpaceX, Falcon 9, Relativity и Terran R — сможет конкурировать за прибыльные сделки на коммерческом рынке».

Даже тот факт, что Терран-1 так и не вышел на орбиту, не должен омрачать его перспективы. Во-первых, ракета достигла своей цели в этом испытании, которое заключается в том, чтобы превысить «max Q» — место в запуске, где ракета находится под максимальным динамическим напряжением, ключевым испытанием структурной нагрузки, которую может выдержать космический корабль. Во-вторых, преждевременные отказы при запуске — обычное дело в ракетостроении.

«У ракет-носителей в первые годы более высокий процент отказов, — говорит Генри. «И отрасль слишком хорошо осознала этот факт, поскольку новые ракеты от компаний по всему миру — Astra, Avio, Landspace, MHI и Virgin Orbit — терпели неудачи за последние 12 месяцев».

Однако чем раньше Relativity докажет успешный запуск, тем лучше, потому что рыночные возможности в данный момент более открыты. Это связано с тем, что многие устаревшие компании, такие как United Launch Alliance, работают над доработкой существующих ракет-носителей (отчасти из-за нормативных ограничений на использование ракетных двигателей российского производства), но до запуска своих ракет следующего поколения еще остаются месяцы или годы. . Спрос на новые запуски также растет благодаря достижениям в области низкоорбитальных спутниковых технологий.

«Глобальные пусковые мощности в настоящее время ограничены устареванием устаревших транспортных средств, медленным развертыванием новых пусковых установок и новым спросом, исходящим от сборок с большой пропускной способностью», — продолжает Генри. «Компании, у которых есть надежные, доступные по цене тяжелые автомобили, которые можно запускать в разумные сроки, имеют огромные возможности впереди».