Remedy и Rockstar обновляют Max Payne 1 и 2 для PS5, ПК и Xbox.

Ремеди Развлечения Это восходит к франшизе Max Payne. В среду студия объявила, что проводит реконструкцию. Макс Пейн И Макс Пейн 2: Падение Макса Пейна По согласованию с Rockstar Games.

Генеральный директор Remedy Теро Виртала заявил в своем заявлении: новая версия. «Мы очень рады снова работать с нашими партнерами из Rockstar Games, чтобы получить возможность по-новому познакомить игроков с оригинальной историей, действием и атмосферой Max Payne Games».

Remedy и Rockstar объединились для создания Макс Пейн 2Захватите, где остановился оригинальный издатель, собрались разработчики, после оригинального Макс Пейн. Rockstar Games взялась за разработку Макс Пейн 3выпущенный в 2012 году, такой же.

Макс Пейн И Макс Пейн 2 Согласно пресс-релизу, он будет выпущен как отдельная игра на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X и будет иметь такой же бюджет, как и другие проекты Remedy AAA. В новых версиях будет использоваться движок Remedy Northlight, технология, на которой Квантовый разлом И мониторинг.

Пока нет информации о том, когда будут выпущены новые версии, но проект, похоже, находится на «стадии разработки концепции».