Remedy и Rockstar Games анонсировали ремейки Max Payne 1 и 2 для ПК, PS5 и Xbox Series X.

Remedy и Rockstar Games объявили, что они будут ремейками Max Payne и Max Payne 2: The Fall of Max Payne.

неожиданно реклама Remedy будет работать с Rockstar в соответствии с новым издательским соглашением, чтобы переделать первые две игры Max Payne для ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и S. Производство игр AAA. «

Новые версии Max Payne также будут разрабатываться на игровом движке Remedy Northlight, на том же движке, который использовался для разработки Control и грядущего движка Alan Wake 2.

Оригинальные игры Max Payne также были результатом партнерства между Remedy и Rockstar, при этом обработка Remedy была разработана и опубликована Rockstar Games. Rockstar также занималась разработкой Max Payne 3.

«Мы были в восторге, когда наши старые друзья из Remedy связались с нами по поводу ремейка оригинальных игр Max Payne, — сказал Сэм Хаузер, основатель Rockstar. «Мы настолько впечатлены работой, которую команда Remedy проделала за эти годы, и нам не терпится запустить эти новые выпуски».

Теро Виртала, генеральный директор Remedy, добавил: «Max Payne всегда занимала особое место в сердцах каждого в Remedy, и мы знаем, что миллионы поклонников по всему миру думают так же».

Виртала добавил, что команда рада «вернуть историю, движение и атмосферу оригинальных игр Max Payne для игроков по-новому».

Проект выглядит как полный ремейк, поскольку он будет разработан на новейшем движке от Remedy и будет иметь соответствующий ААА-бюджет. Трудно представить, что оригинальные игры Max Payne созданы с использованием того же самого Control Engine и Alan Wake 2.

Remedy недавно добилась успеха с победителем в номинации «Игра года 2019» Control и новым партнерством с Epic Games для Alan Wake 2. Теперь Remedy вернется к другой любимой франшизе с ремейком Max Payne.

Мэтт ТМ Ким — редактор новостей IGN. Вы можете добраться до него Встроить твит.